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TC Candler açıkladı; 2021 yılının en güzel 10 yüzü

31 Aralık 2021 11:08

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1990 yılından bu yana En Güzel 100 Yüz Listesi'ni yöneten yazar ve içerik yaratıcısı TC Candler 2021 yılının en güzel yüzlerini seçti.

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2021'nin 'en güzel yüzü' listesinde Türk isimler de vardı. Genç oyuncu Aslı Atıl 93. sırada yer aldı.

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28 yaşındaki popüler oyuncu Hande Erçel 42. seçildi. 24 yaşındaki oyuncu Özge Yağız ise 46. oldu. İşte en güzel 100 yüz listesinin ilk 10 sırası:

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10- Nana

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9- Jasmine Tookes

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8- Lyodra Ginting

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7- Tzuyu

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6- Yael Shelba

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5- Nancy Jewel Mcdonie

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4- Ivana Alawi

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3- Halima Aden

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2- Emilie Nereng

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1- Lisa

lisaen güzel yüzen güzel kadınlarhande erçelaslı atıl
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