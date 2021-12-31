TC Candler açıkladı; 2021 yılının en güzel 10 yüzü
31 Aralık 2021 11:08
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1990 yılından bu yana En Güzel 100 Yüz Listesi'ni yöneten yazar ve içerik yaratıcısı TC Candler 2021 yılının en güzel yüzlerini seçti.
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2021'nin 'en güzel yüzü' listesinde Türk isimler de vardı. Genç oyuncu Aslı Atıl 93. sırada yer aldı.
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28 yaşındaki popüler oyuncu Hande Erçel 42. seçildi. 24 yaşındaki oyuncu Özge Yağız ise 46. oldu. İşte en güzel 100 yüz listesinin ilk 10 sırası:
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5- Nancy Jewel Mcdonie
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