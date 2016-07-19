TBMM’ye yabancı yayın kuruluşlarının ‘darbe’ ilgisi
19 Temmuz 2016 01:40
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15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan TBMM’ye yabancı televizyon kuruluşlarının ilgisi var.. Aralarında Danimarka, Japonya gibi ülkelerden 9 yayın kuruluşu Meclis’te bombalanan yerleri çekerken yerli yayın kuruluşları da yayın yapmayı sürdürüyor.
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TBMM’de bombaların etkisi ise silinmeye çalışıyor. Hummalı bir çalışmayla kulis bahçesine kadar yayılan cam parçaları toplanmaya devam ederken zarar gören CHP, MHP ve HDP katında temizlik sürüyor. Ağır tahribat gören bazı katlara çıkılmıyor. Güvenlik şeridi çekilen yerler de var.