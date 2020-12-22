Taylan Antalyalı, Serie A'dan takibe alındı
22 Aralık 2020 11:39
15
Galatasaray yönetimi, devre arasında 25 yaşındaki oyuncunun ücretine zam yapma kararı alırken, Taylan Antalyalı'nın yükselen performansına Avrupalı scoutlar da kayıtsız kalmadı.
25
Sezon başından beri Marcao'yu takip eden İtalyan kulüpleri, Galatasaray'ın maçlarında izleyip beğendikleri Taylan'ı transfer listesine almaya başladı.
35
Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı kadrosunda bulunduran, Sassuolo'nun yanı sıra Bologna ve Cagliari'nin Taylan'ı scoutlarına izlettirdiği ve olumlu rapor aldığı öğrenildi.
45
İtalyan kulüplerinden Marcao için teklif bekleyen G.Saray'ın, ocak ayında kapısının sürpriz şekilde Taylan için çalınabileceği öğrenildi.
55
Ancak sarı-kırmızılılar orta sahada alternatifsiz olan Taylan'ı satmaya soğuk bakıyor ve ücretinde iyileştirme planlıyor. (Sabah)
© Tüm hakları saklıdır.