Taylan Antalyalı neden yedek kaldı?

Galatasaray’da ilk 11’in değişilmez isimlerinden biri olan Taylan Antalyalı son haftalarda forma giyemiyor. Taylan, Süper Lig’deki son 4 maçta sadece 28 dakika süre alırken, oynamama sebebinin pubis başlangıcı olduğu belirtildi.
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Milliyet’ten Nevzat Dindar’ın haberine göre, Taylan Antalyalı, Süper Lig’deki son 4 maçta sadece 28 dakika süre aldı. Kasımpaşa ve Ankaragücü maçlarında şans bulamayan Taylan, Alanya’da 11 dakika, Erzurum maçında 17 dakika sahada kaldı. Bu sezon sürekli ilk 11’de forma giyen ve buna bağlı olarak ligin ilk yarısında kasık ağrılarından şikayetçi olan Taylan’da ayrıca pubis başlangıcı tespit edildi.
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Yoğun maç trafiğinin yol açtığı kasık ağrısı ve pubis başlangıcı şikayetleri oldu. Ancak Taylan’ın şikayetleri ligin ilk yarısındaki yoğunluğa bağlı yorgunluklardı.
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Ligde Fenerbahçe derbisinde son kez ilk 11’de yer alan Taylan, kupada da elendikleri Alanya maçında 11’de forma giymişti. Taylan’ın kulübeye çekilmesinde pas hataları ve riskli oyununun da önemli bir etken olduğu belirtildi.
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Gedson'un ara transferde kiralanması ve kadroya hızlı bir giriş yapması en fazla Belhanda’yı vurmuş gibi gözükse de Taylan da bu durumdan önemli ölçüde etkilendi.
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Nijeryalı futbolcu Etebo orta sahadaki defansif özellikleriyle Taylan’ın önüne geçti. Fatih Terim’in son dönemde 6 numarada sürekli Etebo’yu tercih etmesi dikkat çekti.