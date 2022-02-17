Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
Son şarkısı 'Geççek'i klibiyle aynı anda sevenleriyle buluşturan Megastar Tarkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Tanınmış isimler ve siyasilerden olumlu tepkiler gelirken, şarkı Twitter'da TT oldu.
17 Şubat 2022 22:48
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Son şarkısı 'Geççek'i klibiyle aynı anda sevenleriyle buluşturan Megastar Tarkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Tanınmış isimler ve siyasilerden olumlu tepkiler gelirken, şarkı Twitter'da TT oldu.
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İşte Geççek'e gelen yorumlardan bazıları:
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Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
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Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
517
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
617
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
717
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
817
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
917
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
1017
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
1117
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
1217
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
1317
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
1417
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
1517
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
1617
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
1717
Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor
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