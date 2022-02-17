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Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

Son şarkısı 'Geççek'i klibiyle aynı anda sevenleriyle buluşturan Megastar Tarkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Tanınmış isimler ve siyasilerden olumlu tepkiler gelirken, şarkı Twitter'da TT oldu.

17 Şubat 2022 22:48

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Son şarkısı 'Geççek'i klibiyle aynı anda sevenleriyle buluşturan Megastar Tarkan sosyal medyanın gündemine oturdu. Tanınmış isimler ve siyasilerden olumlu tepkiler gelirken, şarkı Twitter'da TT oldu.

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İşte Geççek'e gelen yorumlardan bazıları:

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Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

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Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

517

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

617

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

717

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

817

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

917

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

1017

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

1117

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

1217

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

1317

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

1417

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

1517

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

1617

Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

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Tarkan, "Dilerim ki hepimize iyi gelir" demişti; sosyal medya, bu akşam yayınlanan "Geççek" şarkısını konuşuyor

Tarkangeççekmarşsosyal medya
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