Tarikat liderinin dışkısını yiyip idrarını içen 11 kişi ölü bulundu!
Tayland’da bir tarikat liderinin dışkısını yiyen ve idrarını içen 11 kişi ölü bulundu.
11 Mayıs 2022 13:16
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Tayland’da bir tarikat liderinin dışkısını yiyen ve idrarını içen 11 kişi ölü bulundu.
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Metro’da yer alan habere göre, Tayland’da 74 yaşındaki Tawee Nanlan isimli tarikat lideri, kendisini “tüm dinlerin babası” ilan ederek müritlerine kendisinin dışkısını yemeye ve idrarını içmeye zorladı. Nanlan’ın müritlerin yanından ayrılmasına da izin vermediği iddia edildi.
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Khun Jenjira isimli bir vatandaş, annesinin Nanlan’ın yanında olduğu ve yanından ayrılmasına izin verilmediğini söyleyerek polise başvurdu.Polisin Nanlan’ın evine yaptığı baskın sonucu müritlerin cesetleri bulundu.
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Jenjira, şikayetten önce tarikat liderinin evini ziyaret ettiğinde annesini liderin balgamını yüzüne sürerken ve atkısını yerken gördüğünü anlattı.
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Jenjira’nın anlattığına göre, müritler kendilerini Nanlan’a adadıkları takdirde Covid’in kendilerine bulaşmayacağına inanıyor.