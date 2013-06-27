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Tarihte bugün neler oldu?

27 Haziran 2013 17:25

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1693 - İlk kadın dergisi "The Ladies' Mercury" Londra' da yayımlandı.

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1878 - Gazeteci ve yazar Ahmet Mithat Efendi "Tercüman-ı Hakikat" adlı günlük gazeteyi çıkarmaya başladı.

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1905 - Kurtlu yemeğe karşı çıkan tayfaların kurşuna dizilmesini önlemek isteyen Rus Savaş gemisi Potemkin'in mürettebatı Karadeniz'de ayaklanıp gemiyi Odessa'ya doğru yönlendirdi.

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1938 - Helikopterin patenti Igor Sikorsky tarafından alındı.

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1946 - Müttefikler, On iki Adanın Yunanistan'a verilmesini kararlaştırdı.

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1950 - İlk nükleer santral Rusya'da Moskova'nın 55 mil uzağında Obninsk'te açıldı.

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1954 - Guatemala'da CIA'nın desteklediği darbeyle halkın seçtiği hükümet devrildi.

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1964 - 20-21 Mayıs darbe girişimi hükümlülerinden Fethi Gürcan idam edildi.

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1964 - Kıbrıs Rum hükümeti 15 yaşından büyük Türklerin adaya girişini yasakladı.

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1978 - Anayasa Mahkemesi'ne bomba atıldı;

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1978 - Benzin yokluğu nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

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1979 - Ağrı valisi iş verimini azalttığı gerekçesiyle resmi dairelerde çay içmeyi yasakladı.

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1980 - Adana Cezaevi'nden bir grup tutuklu tünel yoluyla firar etmeye çalıştı. Güvenlik kuvvetleri ateş açtı; 4 tutuklu öldü.

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1984 - Askerlik süresi 20 aydan 18 aya indi.

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1987 - Gaziantep Üniversitesi 27 Haziran 1987'de kuruldu. Üniversitenin bünyesinde 6 Fakülte, 4 yüksekokul, 3 enstitü ve 1 konservatuar bulunuyor. Türkiye'de üniversitelerin sayısı 28' e yükseldi.

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1998 - Adana'da meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki depremde 210 kişi öldü, binden fazla kişi yaralandı.

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