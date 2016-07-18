T24 LogoT24 Logo

Yapımından bugüne tarihinde ilk kez bombalanan TBMM

18 Temmuz 2016 19:49

139

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez bombalandı. TSK içindeki cuntacı askerlerin başarısız darbe girişimleri esnasında birçok nokta gibi TBMM’de vuruldu. Bu saldırı TBMM tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.

239

İşte fotoğraflarla 77 yıl önce temeli atılan TBMM binası…

339

23 Nisan 1920 yılında başlayan "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir" sözüyle TBMM'nin ilk temeli atıldı. Günümüzde de kullanılmakta olan TBMM'nin üçüncü binasının mimarı Avusturyalı mimar Prof. Clemens Holzmeister'dir.

439

İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması binanın yapımı için finansal sıkıntılar yaşanmasına neden oldu ve inşaatına belli dönemlerde ara verildi.

539

1957 yılından sonra inşaata tekrar hız verildi ve bina Ocak 1961'de kullanılmaya başlandı.

639

Yeni Meclis toplamında 475,521 metre karelik bir arazi üzerine kuruldu.

739

Ana bina 19.372 metre kareyi kaplıyordu.

839

Fonksiyonel iç mekân olarak toplam alan 56,775 metre kareydi.

939

Beş katlı binanın ön cephesi 248 metredir.

1039

6 Ocak 1961 - Bugün kullanılmakta olan Meclis binasının açılışı...

1139

1239

1339

1439

1539

1639

1739

1839

1939

2039

2139

2239

2339

2439

2539

2639

2739

2839

2939

3039

3139

3239

3339

3439

3539

3639

3739

3839

3939

ETİKETLER

TBMMbombadarbe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24