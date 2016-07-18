Yapımından bugüne tarihinde ilk kez bombalanan TBMM
18 Temmuz 2016 19:49
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Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde ilk kez bombalandı. TSK içindeki cuntacı askerlerin başarısız darbe girişimleri esnasında birçok nokta gibi TBMM’de vuruldu. Bu saldırı TBMM tarihinde bir ilk olma özelliği taşıyor.
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İşte fotoğraflarla 77 yıl önce temeli atılan TBMM binası…
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23 Nisan 1920 yılında başlayan "Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir" sözüyle TBMM'nin ilk temeli atıldı. Günümüzde de kullanılmakta olan TBMM'nin üçüncü binasının mimarı Avusturyalı mimar Prof. Clemens Holzmeister'dir.
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İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması binanın yapımı için finansal sıkıntılar yaşanmasına neden oldu ve inşaatına belli dönemlerde ara verildi.
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1957 yılından sonra inşaata tekrar hız verildi ve bina Ocak 1961'de kullanılmaya başlandı.
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Yeni Meclis toplamında 475,521 metre karelik bir arazi üzerine kuruldu.
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Ana bina 19.372 metre kareyi kaplıyordu.
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Fonksiyonel iç mekân olarak toplam alan 56,775 metre kareydi.
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Beş katlı binanın ön cephesi 248 metredir.
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6 Ocak 1961 - Bugün kullanılmakta olan Meclis binasının açılışı...