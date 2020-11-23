Tarihi Saint Pierre Han, Bahçeşehir Üniversitesi'nin konservatuvar binası olacak
İstanbul Galata’daki son yıllarda tornacılar, gıda imalatçıları ve metal işleme atölyelerinin faaliyet göstermesiyle tahribata uğrayan ve bakımsız kalan 3 katlı, 66 odalı tarihi Saint Pierre Han, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı’nın binası olmaya hazırlanıyor.
23 Kasım 2020 11:32
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1770 yılında Fransızlar tarafından inşa edilen, İstanbul’un tarihi sokaklarından birinde yer alan Saint Pierre Han, uzun yıllar Fransız tüccarlarını ağırlayan ve 1863'te de Osmanlı Bankası'na ev sahipliği yapan bir bina. İçinde 14’üncü yüzyıldan kalma izler de taşıyan konsoloslukların, büroların yer aldığı; Mimarlık Odası’nın da temellerinin atıldığı han, Bahçeşehir Üniversitesi'nin konservatuvar binasına dönüştürülecek.
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Binanın restorasyonundan sorumlu Yüksek Mimar Seda Özen Bilgili, yapının kendilerini şaşırttığına dikkat çekerek, “Geleneksel bir Osmanlı, Selçuklu Hanı düşünürsek oralarda göremeyeceğimiz kalem işleri ortaya çıkıyor. İlk inşa edildiği dönemden gelen barok kalem işleri, bazen bir gemi içeren duvar resmi, mimarların eklemiş olduğunu düşündüğümüz baykuşlar, desenler ve mimarların duvara şablonla yazdıkları ofis tabelaları bile çok önemli belgeler arasında” ifadelerini kullandı.
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Restorasyon sürecini titizlikle yürüttüklerini vurgulayan Bilgili, “Bir bilim kurulumuz var. Bilim Kurulu bu katmanlardan hangisinin korunup, gösterileceğine karar verecek. Burada son 70-80 yılın boya katmanı var. Onun altında da sürprizli kalem işleri katmanları var. Biz hangisini nerede koruyacağız, buna kurul karar verecek ve her alınan karar koruma kuruluna gidecek, her bir karar tek tek onaylanacak. Böylece uzun fakat İstanbul halkı, hatta tüm dünya için önemli bir ortak miras hayata kazandırılmış olacak” diye konuştu.
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Restorasyona bir süre biçilemediğine dikkat çeken Bilgili, “Kısmen restorasyonu da sergilemeyi düşünüyoruz. Böylece yapı uzun yıllar kültür hayatından çıkmış olmayacak. Restorasyon da seyredilen bir öğe olsun. Bunu iş güvenliği ve diğer önlemleri sağlayarak gösterebiliriz” dedi.
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Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Konservatuarı’na öğrenci almaktan mutluluk duyduklarını dile getiren BAU Konservatuvar Direktörü Aslıhan Umar, “Bu hanın büyülü atmosferinde öğrencilerimizin yaratıcı düşüncelerini geliştirmelerini, uygulamalı eğitimlerini burada devam ettirmelerini ve proje odaklı bir eğitimle bizden dünya sanatçısı olarak mezun olabilmelerini istiyoruz. Burası İstanbul’un, Avrupa’nın, dünyanın kültür sanat hayatına armağan olsun istiyoruz. Burası tasarım ve sanat akademisi olsun istiyoruz” ifadelerini kullandı.
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BAU Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ömer Vatanartıran ise üniversitenin evrensel olması gerektiğini hatırlatarak, “Dünyanın en eski üniversitelerine baktığımızda özelliği dünyanın neresinden gelirseniz gelin kapısının size açık olmasıdır. Çünkü asıl olan bilimsel düşüncedir. Sanatçıysanız özgür düşüncenin savunucususunuz. Burada hem üniversite olacak hem de sanatçılar.” dedi.
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Bienaller, galeriler, sergiler, müze ve sanat bölümleri, atölyelerin yer alacağı binanın öğrencilere ilham vereceğini de söyleyen Vatanartıran, “Eğitim dilinin bir kısmının da İngilizce olması, öğrencilerimizin çok işine yarayacak. Burada siz yukarıdaki bir salonda Shakespeare tiradı çalışırken, başka bir sahnede İngiltere’den gelen bir ekip bienal davetlisi olarak bir performans sahneliyor olacak.” ifadelerini kullandı.
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Tarihi Saint Pierre Han, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar binası olacak
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Tarihi Saint Pierre Han, Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvar binası olacak