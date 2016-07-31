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Tankların ezdiği araçlar Emniyet Müdürlüğü otoparkında

31 Temmuz 2016 16:16

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TSK içindeki cuntacı askerlerin darbe girişimi sırasında, tanklarla ezdiği araçlar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait otoparkta tutuluyor.

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Otoparkta, tankların paletleri altında paramparça olan araçların yanı sıra darbe girişiminin planlandığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki darbeci subay ve astsubayların ele geçirilen sivil araçları da yer alıyor.

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Ayrıca polisin el koyduğu ve üzerinde füze rampalarının bulunduğu belirtilen askeri araçlar da emniyet otoparkında bulunuyor.

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