Tankların ezdiği araçlar Emniyet Müdürlüğü otoparkında
31 Temmuz 2016 16:16
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TSK içindeki cuntacı askerlerin darbe girişimi sırasında, tanklarla ezdiği araçlar, Ankara Emniyet Müdürlüğüne ait otoparkta tutuluyor.
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Otoparkta, tankların paletleri altında paramparça olan araçların yanı sıra darbe girişiminin planlandığı iddia edilen Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki darbeci subay ve astsubayların ele geçirilen sivil araçları da yer alıyor.
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Ayrıca polisin el koyduğu ve üzerinde füze rampalarının bulunduğu belirtilen askeri araçlar da emniyet otoparkında bulunuyor.