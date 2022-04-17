Tamer Karadağlı’dan sosyal medya fenomenlerine: Ünlü olmayı meslek sanıyorlar
17 Nisan 2022 11:12
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A para ekranlarında yayınlanan 'Biz Bize' programına konuk olan oyuncu Tamer Karadağlı, sosyal medya fenomenleriyle ilgili konuştu.
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Karadağlı, “Ünlü olmayı meslek sanıyorlar. Star, yıldız ulaşılmaz demekti. Şimdi sosyal medyayla herkes ulaşılabilir oldu.” dedi.
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Karadağlı şu ifadeleri kulandı:
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" 10 milyon takipçisi olan insanların sokakta karşılığı yok. Tanınmış kişi olmakla ünlü olmakla star olmak çok farklı. "
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"Yapımcılar oyuncuların sosyal medyadaki takipçisine göre rol veriyorlar. Bu çok korkunç bir şey. 10 milyon takipçisi olan ama sokakta karşılığı olmayan birçok insan var."
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