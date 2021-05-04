Tamamı 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen ev, ilk kiracılarına kavuştu
Hollanda'nın Eindhoven şehrinde, tamamen 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen evin ilk kiracıları yuvalarında yaşamaya başladı.
04 Mayıs 2021 10:09
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Hollanda'nın Amsterdam şehrinde yaşayan emekli çift Elize Lutz ve Harrie Dekkers, Avrupa'da ilk kez tamamen 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen evin sakinleri oldu.
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Eindhoven Teknik Üniversitesi, Eindhoven Belediyesi ve İnşaat firmalarının ortaklaşa geliştirdikleri proje kapsamında, dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcıdan çıkan "yaşanabilir evi" inşa edildi.
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Lutz, ev için "Çok güzel" ifadesini kullanırken, eşi Dekkers ise "Tıpkı bir sığınak gibi güvende hissettiriyor" değerlendirmesinde bulundu.
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Eindhoven Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Theo Salet, 3 boyutlu yazıcı ile üretilen evin yüzde 30 daha az malzeme ile yapıldığını aktardı.
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Eindhoven'daki bir fabrikada imal edilen 94 metrekarelik evin duvarlarının yazdırılma aşamasının ise 120 saat sürdüğü kaydedildi.
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Daha sonra kamyonetle taşınarak Bosrijk bölgesindeki Beatrix kanalının kıyısına getirilen evin burada çatı ve pencerelerinin takıldığı ifade edildi.
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Tamamı 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen ev, ilk kiracılarına kavuştu
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Tamamı 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen ev, ilk kiracılarına kavuştu
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Tamamı 3 boyutlu yazıcıyla inşa edilen ev, ilk kiracılarına kavuştu
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