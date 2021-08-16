Taliban kontrolünde ilk gününe uyanan Kabil'den kareler
Pazar günü Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve başka üst düzel yöneticilerin ülkeyi terk edip, Taliban'ın başkente girmesiyle Kabilliler çok farklı bir şehre uyandı. İşte Taliban'ın büyük bir bölümünün kontrolünü sağladığı Kabil'den ilk fotoğraflar
16 Ağustos 2021 15:24
111
Taliban kontrolünde ilk gününe uyanan Kabil'den kareler
211
Taliban militanları, Cumhurbaşkanı Gani'nin ofisinde
311
İçişleri Bakanlığı önünde Taliban militanları
411
Kabil Havalimanı önünde nöbet tutan bir Taliban militanı
511
Yabancı ülkelerin insanları tahliye ettiği söylentilerinin ardından havalimanına doğru yürüyen insanlar
611
Kabil Havalimanı pistinde insanlar
711
Taliban militanları devriye geziyor
811
Polis arabasına doluşmuş militanlar
911
Yeşil Bölge önünde nöbet tutan Taliban savaşçıları
1011
Taliban kontrolünde ilk gününe uyanan Kabil'den kareler
1111
Taliban kontrolünde ilk gününe uyanan Kabil'den kareler