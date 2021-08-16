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Taliban kontrolünde ilk gününe uyanan Kabil'den kareler

Pazar günü Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve başka üst düzel yöneticilerin ülkeyi terk edip, Taliban'ın başkente girmesiyle Kabilliler çok farklı bir şehre uyandı. İşte Taliban'ın büyük bir bölümünün kontrolünü sağladığı Kabil'den ilk fotoğraflar

16 Ağustos 2021 15:24

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Taliban kontrolünde ilk gününe uyanan Kabil'den kareler

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Taliban militanları, Cumhurbaşkanı Gani'nin ofisinde

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İçişleri Bakanlığı önünde Taliban militanları

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Kabil Havalimanı önünde nöbet tutan bir Taliban militanı

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Yabancı ülkelerin insanları tahliye ettiği söylentilerinin ardından havalimanına doğru yürüyen insanlar

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Kabil Havalimanı pistinde insanlar

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Taliban militanları devriye geziyor

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Polis arabasına doluşmuş militanlar

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Yeşil Bölge önünde nöbet tutan Taliban savaşçıları

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Taliban kontrolünde ilk gününe uyanan Kabil'den kareler

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Taliban kontrolünde ilk gününe uyanan Kabil'den kareler

talibankontrolkabil
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