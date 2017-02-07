Taksim’e yapılması planlanan caminin planları ortaya çıktı
07 Şubat 2017 22:30
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İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onay verilen Taksim Meydanı'na yapılması planlanan caminin fotoğrafları ortaya çıktı.
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Caminin, Taksime adını veren ve I. Mahmud tarafından 1731 yılında bölgeye su taksimi yapmak için inşa edilen Taksim Maksemi'nin arkasına yapılmasına onay verdi.
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Maksem'in arkasında şu anda bir mescit bulunuyor. Mescit ile Maksem'in arkasındaki otoparkın olduğu alana yapılacak cami ile bu alanda yer alan çiçekçi tezgahları kaldırılacak.
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