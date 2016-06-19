Trans Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi!

İstanbul Taksim'de yapılmak istenen 7. Trans Onur Yürüyüşü'ne katılmak isteyenlere, polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etti.
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Taksim ve çevresine sabah saatlerinden itibaren çok sayıda polis ve TOMA yerleştirildi, bazı sokaklara giriş yasaklandı. Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı'nın çevresi de bariyerler ile kapattı.
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Polis, saat 17.00'de yapılması planlanan Trans Onur Yürüyüşü öncesi İstanbul LGBTİ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks) binası önünde basın açıklaması yapan bireylere, ardından da Mis Sokak'ta toplanan gruba müdahale etti.