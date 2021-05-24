Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
Taksim'de yapılan caminin cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor. Camideki son durum DHA kamerasına yansıdı.
24 Mayıs 2021 13:22
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Taksim Meydanı'nda yapımına 4 yıl önce başlanan cami bu cuma ibadete açılıyor.
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Açılışa Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
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Camideki son durum havadan ve yerden görüntülendi.
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Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan cami, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip.
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Cami içinde 2 bin 260 ahşap ayakkabılık bulunuyor. (DHA)
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Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
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Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
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Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
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Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
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Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak
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