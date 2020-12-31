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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

2020'nin son gününde kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar Taksim’e akın etti.

31 Aralık 2020 17:49

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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Taksim'de yılbaşı kalabalığı

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