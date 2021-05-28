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Taksim Camisi açılışı: Cemaat Taksim Meydanı'nda namaz kılmak için toplandı

28 Mayıs 2021 13:23

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Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan cami, cuma namazının ardından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Caminin yer aldığı Taksim Meydanı'nda cemaat namaz kılmak için toplandı.

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2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin resmi açılışı bugün yapılıyor.

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Temeli 17 Şubat 2017'de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan caminin hemen yanında Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemi yer alıyor.

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Camide otopark, sergi alanı, konferans salonu aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de bulunuyor.

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Taksim'de yapılan caminin açılışı öncesi Taksim Meydanı ve cami çevresine Isparta'dan gelen gül suyu sıkıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Taksim Camisi'nin açılışında konuşurken Taksim Meydanı

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