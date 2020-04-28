T24 LogoT24 Logo

Survivor'da ödül olan malikânenin hangi ünlü isme ait olduğu ortaya çıktı

Survivor 2020'de iki kez yarışmacılara ödül olarak sunulan malikanenin hangi ünlü isme ait olduğu ortaya çıktı.

28 Nisan 2020 20:05

16

Survivor 2020'de ünlüler ve gönüllüler takımlarının mücadelesi sonunda kazanan takıma ödül olarak verilen lüks villanın sahibi oldu.

26

Acun Ilıcalı'nın malikanenin sahibini açıklamazken sadece ünlü bir sanatçıya ait olduğunu dile getirmişti.

36

Evin kime ait olduğunu ise Survivor Panorama programının sunucusu Hakan Hatipoğlu dile getirdi.

46

Ekranlara da yansıyan malikanenin bir dönem Jennifer Lopez ile evli olan dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony'ye ait olduğu açıklandı.

56

66

ETİKETLER

SurvivorSurvivor malikane
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24