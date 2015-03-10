Survivor hakkında merak edilen 5 soru

Survivor, formatı gereği ıssız bir adada bir grup insanın hayatını medeniyetten uzak bir şekilde sürdürmesi üzerine kurulu bir yarışma. Ancak izleyenler, yarışmadaki olaylardan çok bunu konuşuyor. İşte Survivor'ın en çok merak edilen konuları.
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Kesinlikle yok... İhtiyaç gidermek için arkaya, ormanın içine gidiyorlar. Hatta çabuk dönmeyeni de hemen görevliler uyarıyor.
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Hiçbir şey verilmiyor. Bu yüzden haşlama, kızartma, muzu her şekilde pişirmeyi öğrenmişler. Çok muz kabız yapıyor, çok kokonat ishal...
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Böyle bir ihtimal bile söz konusu değil... Sadece yarışmacıların değil kameramanların da sigara içmesi yasak.
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Kameraman ve görevlilerin ayrı bir bölümü var. Buraya yarışmacılar giremiyor. Orada kendilerine ait bölümde yemek yiyebiliyorlar. Ancak kameramanların yarışmacılar önünde yemek yemesi yasak.
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Açlıktan ve gerginlikten kimsenin aklına cinsellik gibi bir şey gelmiyor. Böyle bir girişime şimdiye kadar şahit olunmamış.