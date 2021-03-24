Survivor'da gergin gece: Elenen isim belli oldu

Survivor'ın son bölümde takımlar iletişim ve sembol ödülü için karşı karşıya geldiler. Gecenin sonunda ise eleme potasındaki yarışmacılardan biri adaya veda etti. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi?
39
Survivor'da cumartesi akşamı ilk eleme adayı Gonca olmuştu. Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan da diğer eleme adayları oldu. Dün akşam da SMS oylaması sonucu bir kişi adaya veda etti.
49
Survivor'da ada konseyine gelen yarışmacılar takımlarında kimlerin birinci olduğunu öğrendi. Ünlüler takımında SMS birincisi Çağrı oldu. Çağrı birinci olduğunu öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. 'Ben bu sefer sevinçten ağlıyorum' diyen Çağrı mutluluğunu dile getirdi.
59
Bir isim vermek zorunda kalan Çağrı seçim yapamadığını dile getirdi. 'Yapacağım seçim gitmeyeceğine en emin olduğum kişi olacak dedi' ve 'Batuhan kardeşim' ifadelerini kullandı.
69
Batuhan isminin söylendiğini öğrendikten sonra şu açıklamayı yaptı: Batuhan'dan sonraki kardeşim fazlalıktır bana göre. 'Burası Survivor' dedik 'SMS sıralaması değişebilir' dedik. Bu takımın iki kişi buradan çıkacaksa bunlardan birinin ben olmaman gerektiğini düşünüyorum. Hakkımızda hayırlısı olsun.
79
Gönüllüler takımının bu haftaki oylamasında birinci olan isim Poyraz oldu. Poyraz yaptığı açıklamada, "Gerçekten çok mutlu oldum. Değişik duygular içindeyim. Geçtiğimiz haftalarda sakatlığımla birlikte bir düşüş içindeydim. Bu oylamalar SMS birincilikleriyle ayakta tutuyordum. Beni seven herkese sonsuz teşekkür ederim. Birleşmeye bu kadar az vakit kala böyle bir şeye ihtiyacım vardı. Gitmeyeceğine inanarak Ayşe'yi söylüyorum" dedi.
89
Böylelikle eleme adayları Batuhan, Ayşe, Hanzade, Gonca ve Aleyna Çalışkan oldu. Survivor 2021'e birleşme partisi öncesi adaya veda eden isim Gonca oldu. Gonca elendiğini öğrendikten sonra gözyaşlarını tutamadı. Gonca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Çok istedim ve çok bekledim. Bu kadar erken ayrılmayı hayal etmemiştim. Hayırlısı diyebiliyorum şu an sadece.
99
Acun Ilıcalı da "Birleşmeden önce son elenen yarışmacı için çok üzülüyorum" dedi.