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Survivor'da bu hafta elenen isim belli oldu

20 Nisan 2022 10:31

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Survivor All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. Survivor'da yeni bir eleme heyecanı daha yaşandı.

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Survivor'da yeni bir dönem başlayacağını ifade eden Acun Ilıcalı, "Acil durum konseyi olacak. Takımlarda değişiklik olacak. Bunu size acil durum konseyinde anlatacağız. Perşembe akşamı yeni takımları açıklayacağız. Survivor'da yeni dönem başlayacak." dedi.

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Sevilen yarışma Survivor'da bu haftanın bütün dokunulmazlık oyunlarını kazanan takım ünlüler takımı oldu.

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Gönüllülerde aralarından eleme adaylarını çıkarmak zorunda kaldı.

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Survivor'da eleme adayları Evrim, Ayşe, Nisa ve Yağmur oldu. Böylelikle elenecek kişinin gönüllülerden olacağı kesinleşti.

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Sevilen yarışma Survivor'da bu akşam elenen isim gönüllüler takımından Yağmur oldu.

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Survivor'da bu hafta elenen isim belli oldu

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