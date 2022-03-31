Survivor'da sürpriz eleme

Survivor All Star'ın 30 Mart Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin için eleme heyecanı yaşandı.
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Survivor'da haftanın 1. ve 2. eleme adayları ada konseyinde gönüllüler takımından Evrim Keklik ve Hikmet Tuğsuz olmuştu.
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Yarışmada 3. ve 4. eleme adayları ise Yasin Obuz ile Gökhan Keser oldu.Survivor'da birleşme partisi sonrasında dört yarışmacı için sms oylaması yapıldı.
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Oylama sonuçlarına göre Evrim, Hikmet, Gökhan ve Yasin arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Ilıcalı açıklama öncesinde ise "Bugün elenen yarışmacı bizi de üzecek. Kıl payı elendi olacak. Birinci ile dördüncü arasındaki oy farkı çok az" ifadelerini kullandı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Yasin Obuz oldu.
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Elenen Yasin veda konuşmasında, "Ben hiçbir zaman kimsenin hakkını yemediğimi düşünüyorum. Kimse için kötü düşünmedim. Hep iyi yönden bakmayı denedim. Her şeye güldüm. 6 tane ceza alınca bunu zaten kabulleniyorsunuz. Diskalifiye olmadığım için mutluyum, gülüyorum" dedi.