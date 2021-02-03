Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor 2021'de konsey toplandı ve yarışmaya veda eden isim belli oldu.
26
Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler, aralarından iki kişiyi yazmak zorunda kaldı. Konseyde elenmeleri yönünde Duygu ve Poyraz'ın ismi yazıldı.
36
Eleme adayı olan Poyraz en çok sms alan kişi oldu. Poyraz'ın adaylığı bu sayede düşmüş oldu. Gönüllüler takımında Poyraz'dan sonra en çok oyu alan ikinci isim Dora oldu.
46
Poyraz eleme adayı olarak Ayşe'yi söylerken, Dora ise Reşat ismini verdi.
56
Yapılan oylamada en az oyu alan Duygu, Survivor 2021'e veda eden isim oldu.
66
Elendikten sonra açıklama yapan Duygu şöyle konuştu: "Bunun olacağını biliyordum. Şu an kaybetmiş gibi görünüyor olabilirim ama çok güzel duyguların farkına vardım. Aile ne demek onun farkına vardım. Samimiyet bu hayatta benim için çok önemli şey oldu. Sivri dilli ve sert biriyim. Bu benim hayattaki en büyük problemim. Ben böyle biriyim. Bazen olmuyor iletişim tutmuyor."