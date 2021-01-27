Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu

Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler'de adaya veda eden isim belli oldu.
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Önceki konseyde İlayda ve Aleyna'nın ismi çıkmıştı. Bu haftanın Gönüllüler takımında sms birincisi Poyraz oldu. Ünlüler takımının sms birincisi ise İsmail Balaban oldu. Poyraz ve İsmail takımlarından birer isim söyledi.
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Poyraz eleme adayı olarak Duygu'nun ismini verdi ve böylece Gönüllüler takımında ikinci aday oldu. Duygu, 'Saygı duyuyorum, takım için düşünüyor olabilir' dedi. İsmail de Ünlüler takımından Bahar'ın ismini verdi. Duygu ve Bahar yarışmaya sonradan katılan iki isimdi.
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SMS oylamasının yapılmasının ardından Survivor'dan elenen isim bu hafta Bahar oldu. Bahar yaptığı açıklamada 'Kader kısmet, açıkçası dirseğimde bir sorun var. Benim için hayırlısı buydu demekti. Güzel zaman geçirdim" dedi. İsmail ise Bahar'ın ismini vermesinden dolayı gözyaşlarını tutamadı.