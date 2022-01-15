Survivor Batuhan’ın Netflix sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
15 Ocak 2022 20:37
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Survivor Batuhan’ın Netflix sözleri sosyal medyayı ikiye böldü
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Şu anda Survivor yarışmasında yarışan, oyuncu Batuhan Karacakaya, katıldığı bir YouTube programında Netfli’e ilişkin konuştu. Açıklamalarının Twitter’da paylaşılmasının ardından pek çok kullanıcı tarafından eleştirildi. Öte yandan eleştirilere tepki gösteren bir kesim de oluştu.
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Dijital platformlardaki yayın özgürlüğü hakkında görüşlerini dile getiren Batuhan Karacakaya, “Netflix’te bir dizi izlerken bir anda çok açık bir sahneyle karşılaşmaktan rahatsız olduğunu” dile getirdi. Konuşmasının devamında RTÜK kadar sert kuralların olmasını onaylamadığını belirten Survivor Batuhan, “Ama cılkını çıkaranlar da var yani. Ben bu kadar açık, erkeğin erkekten hoşlanmasını geçtik artık o zaten okey. Artık olaylar terse dönmeye başlamış vesaire vesaire. Ben rahatsız oluyorum abi öyle şeylerden. Bu benim fikrim. Survivor’da üstümüz yok diye ceza yazılamsını ben de istemem ama belirli bir dozajda olması niyetindeyim. Sınır var olması gerekiyor” sözlerini kaydetti. İşte sosyal medyada gelen yorumlardan bazıları şöyle: