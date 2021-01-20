Survivor'a veda eden isim belli oldu

Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. İlayda, Öykü, Dora ve Sancakay arasında yaşanan elemede sonuç belli oldu.
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Survivor'da eleme konseyi öncesinde sembol ve ödül oyunu vardı. Ödül oyununda adaya yeni gelen Duygu acı bir olay yaşadı. Gönüllüler takımında yarışan Duygu, parkurda mücadele ederken yere düştü.
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"Belim yan döndü. Belimi hissediyorum şu an' sözleriyle feryat eden Duygu hastaneye kaldırıldı. Sembol oyunundan sonra yarışmacılar ödül oyununda mücadele etti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı ödül oyununda yarışma 9-9'a geldi. Finale damga vuran Melis atışlarıyla öne geçti ve ödül oyununu takımı Ünlüler'e kazandırdı.
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Ödül oyunu sonrası yarışmacılar ada konseyine geldi. Ada konseyinde hem Ünlüler'den hem de Gönüllüler'den iki kişi iki ismi söyledi. O isimler Öykü ve Dora oldu. Böylelikle eleme Öykü, İlayda, Dora ve Sancakay arasında geçti.