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Survivor 2020 yarışmacıları kaç kilo verdi?

Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 43. yeni bölümü son kısmında kilo tahmin oyunu oynandı.

12 Nisan 2020 17:09

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Survivor 2020 yarışmacılarının iki ayda verdikleri kilolar ve değişimlerinin göz önüne geldiği oyunda en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacı da belli oldu.

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Yasin, verdiği 20.5 kilo miktarı ile Survivor tarihine geçmeyi başardı.

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Berkan: 16 kilo

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Sercan Yıldırım: 13,2 kilo

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Cemal Can: 12 kilo

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Barış Murat Yağcı: 12 kilo

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Mert Öcal: 11,1 kilo

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Yunus Emre: 11 kilo

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Evrim: 10,5 kilo

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Ersin Korkut: 10 kilo

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Aycan: 9 kilo

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Elif: 8,8 kilo

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Sadık: 7,5 kilo

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Aşkım: 4 kilo

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Nisa: 2,5 kilo

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Ezgi 2,4 kilo

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Gizem: 1,8 kilo

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