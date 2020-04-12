Survivor 2020 yarışmacıları kaç kilo verdi?
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler 43. yeni bölümü son kısmında kilo tahmin oyunu oynandı.
12 Nisan 2020 17:09
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Survivor 2020 yarışmacılarının iki ayda verdikleri kilolar ve değişimlerinin göz önüne geldiği oyunda en çok kilo veren kadın ve erkek yarışmacı da belli oldu.
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Yasin, verdiği 20.5 kilo miktarı ile Survivor tarihine geçmeyi başardı.
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Sercan Yıldırım: 13,2 kilo
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Barış Murat Yağcı: 12 kilo
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Ersin Korkut: 10 kilo
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