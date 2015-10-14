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Sokağa çıkma yasağı kalkan Sur'dan geriye bu fotoğraflar kaldı

14 Ekim 2015 16:24

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Foto muhabir Fatih Pınar, sokağa çıkma yasağı kalkan Diyarbakır'ın Sur ilçesini görüntüledi

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