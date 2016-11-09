Süper Lig'de 10 haftanın dikkat çeken istatistikleri
09 Kasım 2016 17:14
110
56 çalımla ligin en çok çalım atan oyuncusu Bruma, takım olarak toplamda 44 çalım atabilen Atiker Konyaspor ile 46 çalım atabilen lider Medipol Başakşehir'i geride bıraktı. Bruma'nın bu katkısı, Galatasara
210
Ligin kornerler dahilinde en çok isabetli orta yapan takımı, 60 ortayla Beşiktaş. Bu 60 ortanın 22'sinin Ricardo Quaresma, 17'sinin de Caner Erkin'den olmak üzere 39'unun iki oyuncudan gelmiş olması ilginç bir veri. Beşiktaş'ın en yakın takipçisi ise 54 ortayla Galatasaray.
310
Ligde 17. sırada bulunan ve 6 golle en az gol atan takım olan Akhisar Belediyespor'un içinde bulunduğu durumu istatistikler en iyi şekilde anlatıyor. Ege temsilcisi %42.8'lik ortalamayla ligin en az topa sahip olan, 47 şutla
410
Ligin kalesinde en çok şut girişimi gören takımı ise 150 şut girişimiyle Bursaspor. Ancak Timsahlar, bu yüksek sayıya rağmen 7 golle ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda. Bu sezonki performansıyla beğeni toplayan Harun Tekin'
510
Ligin en çok faul yapan takımı ise 199 faulle Osmanlıspor oldu. Başkent temsilcisinin toplam 27 sarı kart, 1 de kırmızı kartla ligin en çok kart gören takımları arasında yer alması pek de sürpriz değil...
610
Geride kalan haftalarda kalesinde en az şut girişimi gören takım, 97 şut girişimiyle Fenerbahçe oldu. Ancak buna rağmen sarı-lacivertli takım ilk beş sırada kalesinde en çok gol gören takım oldu. Volkan Demirel'in performan
710
Ligin en başarılı ikili mücadele kazanma yüzdesine sahip takımı, %54.4'le Galatasaray. Sarı-kırmızılıların bu alandaki en yakın takipçisi ise %53.0'le Fenerbahçe, Son sırada ise %47.8'le Bursaspor yer alıyor.
810
Ligin en çok faul yapılan takımı ise 191 faulle Trabzonspor. Bordo-mavililer, en çok faul yapan takımlar sıralamasında ise Osmanlıspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor (196 faul).
910
Trabzonspor'un oynadığı maçlar, 49 dakika 26 saniyelik ortalamayla topun oyunda en az kaldığı maçlar oldu. Yine bordo-mavili takımın maçları, oyunun en çok durduğu maçlar oldu
1010
Geride kalan 10 haftada Galatasaray'ın oynadığı maçlar, 57 dakika 39 saniyelik ortalamayla topun oyunda en çok kaldığı maçlar oldu. Sarı-kırmızılı takım, aynı zamanda ligin topa sahip olma oranı en yüksek takımı.