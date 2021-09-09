Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu
Süper Lig’de transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı.
09 Eylül 2021 17:20
110
10 - Michy Batshuayi (27) - Beşiktaş - 10 milyon euro
210
9 - Mergim Berisha (23) - Fenerbahçe - 10 milyon euro
310
8 - Cyle Larin (26) - Beşiktaş - 11 milyon euro
410
7 - İrfan Can Kahveci (26) - Fenerbahçe - 11 milyon euro
510
6 - Marcao (25) - Galatasaray - 12 milyon euro
610
5 - Rachid Ghezzal (29) - Beşiktaş - 12 milyon euro
710
4 - Altay Bayindır (23) - Fenerbahçe - 14 milyon euro
810
3 - Diego Rossi (23) - Fenerbahçe - 18 milyon euro
910
2 - Uğurcan Çakır (25) - Trabzonspor - 19 milyon euro
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1 - Miralem Pjanic (31) - Beşiktaş - 20 milyon euro
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