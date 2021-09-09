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Süper Lig'in en değerli 10 futbolcusu

Süper Lig’de transfer döneminin tamamlanmasının ardından Süper Lig'de piyasa değerleri en yüksek oyuncular da belli oldu. Listenin ilk sırasında Beşiktaş’ın yeni transferi Miralem Pjanic yer aldı.

09 Eylül 2021 17:20

110

10 - Michy Batshuayi (27) - Beşiktaş - 10 milyon euro

210

9 - Mergim Berisha (23) - Fenerbahçe - 10 milyon euro

310

8 - Cyle Larin (26) - Beşiktaş - 11 milyon euro

410

7 - İrfan Can Kahveci (26) - Fenerbahçe - 11 milyon euro

510

6 - Marcao (25) - Galatasaray - 12 milyon euro

610

5 - Rachid Ghezzal (29) - Beşiktaş - 12 milyon euro

710

4 - Altay Bayindır (23) - Fenerbahçe - 14 milyon euro

810

3 - Diego Rossi (23) - Fenerbahçe - 18 milyon euro

910

2 - Uğurcan Çakır (25) - Trabzonspor - 19 milyon euro

1010

1 - Miralem Pjanic (31) - Beşiktaş - 20 milyon euro

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