Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı: Güle güle büyük sanatçı, geride bıraktıkların için minnettarız
24 Ocak 2022 12:32
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
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Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı: Güle güle büyük sanatçı, geride bıraktıkların için minnettarız
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Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı: Güle güle büyük sanatçı, geride bıraktıkların için minnettarız
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Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı: Güle güle büyük sanatçı, geride bıraktıkların için minnettarız
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Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı: Güle güle büyük sanatçı, geride bıraktıkların için minnettarız
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