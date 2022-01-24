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Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı: Güle güle büyük sanatçı, geride bıraktıkların için minnettarız

24 Ocak 2022 12:32

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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaşamını yitiren sanatçı Fatma Girik için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

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Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı: Güle güle büyük sanatçı, geride bıraktıkların için minnettarız

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Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı: Güle güle büyük sanatçı, geride bıraktıkların için minnettarız

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Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı: Güle güle büyük sanatçı, geride bıraktıkların için minnettarız

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Süper Lig ekiplerinden Fatma Girik paylaşımı: Güle güle büyük sanatçı, geride bıraktıkların için minnettarız

Süper LigekipFatma Girikpaylaşımsanatçı
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