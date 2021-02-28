Süper Lig'de son 10 yılın en kısa teknik direktörlük serüvenleri
28 Şubat 2021 15:05
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Türkiye'de birçok teknik adam büyük umutlarla anlaştığı takımların başına geçti. Kimileri için hikaye beklenenden kısa sürdü. Son 10 yıl içerisinde Türkiye'de en kısa süre görev yapan teknik direktörler.
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Ümit Özat | Manisaspor - Sezon 2010/11 | 32 Gün
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İsmail Kartal | Eskişehirspor - Sezon 2015/16 | 30 Gün
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Bayram Bektaş | Ankaragücü - Sezon 2018/19 | 25 Gün
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Mustafa Kaplan | Gençlerbirliği - Sezon 2014/15 | 22 Gün
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Hüseyin Cimşir | Erzurumspor - Sezon 2020/21 | 19 Gün
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Samet Aybaba | Kayserispor - Sezon 2019/20 | 18 Gün
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Mustafa Dalcı | Ankaragücü - Sezon 2020/21 | 17 Gün
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Giray Bulak | Gençlerbirliği - Sezon 2010/11 | 13 Gün
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İrfan Buz | Kasımpaşa - Sezon 2020/21 | 11 Gün
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Yılmaz Vural | Gençlerbirliği - Sezon 2015/16 | 6 Gün