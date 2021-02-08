Süper Lig'de bu sezon gönderilen teknik direktörler
08 Şubat 2021 16:43
121
2020-2021 sezonunda Süper Lig takımlarında 20 teknik direktör takımdan gönderildi.
221
Okan Buruk - Medipol Başakşehir
321
Eddie Newton - Trabzonspor
421
İsmail Kartal - İttifak Holding Konyaspor
521
Hüseyin Çimşir - BB Erzurumspor
621
Mehmet Özdilek - BB Erzurumspor
721
Stjepan Tomas - Çaykur Rizespor
821
Marius Sumudica - Gaziantep FK
921
Mert Nobre - Gençlerbirliği
1021
Mustafa Kaplan - Gençlerbirliği
1121
İlhan Palut - Göztepe
1221
Bayram Bektaş - Hes Kablo Kayserispor
1321
Samet Aybaba - Hes Kablo Kayserispor
1421
Mehmet Altıparmak - Kasımpaşa
1521
İrfan Buz - Kasımpaşa
1621
Fuat Çapa - MKE Ankaragücü
1721
Mustafa Dalcı - MKE Ankaragücü
1821
Robert Prosinecki - Yukatel Denizlispor
1921
Yalçın Koşukavak - Yukatel Denizlispor
2021
Kenan Atik - Yukatel Denizlispor
2121
Tamer Tuna - Fraport TAV Antalyaspor
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