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Süper Lig'de bu sezon gönderilen teknik direktörler

08 Şubat 2021 16:43

121

2020-2021 sezonunda Süper Lig takımlarında 20 teknik direktör takımdan gönderildi.

221

Okan Buruk - Medipol Başakşehir

321

Eddie Newton - Trabzonspor

421

İsmail Kartal - İttifak Holding Konyaspor

521

Hüseyin Çimşir - BB Erzurumspor

621

Mehmet Özdilek - BB Erzurumspor

721

Stjepan Tomas - Çaykur Rizespor

821

Marius Sumudica - Gaziantep FK

921

Mert Nobre - Gençlerbirliği

1021

Mustafa Kaplan - Gençlerbirliği

1121

İlhan Palut - Göztepe

1221

Bayram Bektaş - Hes Kablo Kayserispor

1321

Samet Aybaba - Hes Kablo Kayserispor

1421

Mehmet Altıparmak - Kasımpaşa

1521

İrfan Buz - Kasımpaşa

1621

Fuat Çapa - MKE Ankaragücü

1721

Mustafa Dalcı - MKE Ankaragücü

1821

Robert Prosinecki - Yukatel Denizlispor

1921

Yalçın Koşukavak - Yukatel Denizlispor

2021

Kenan Atik - Yukatel Denizlispor

2121

Tamer Tuna - Fraport TAV Antalyaspor

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