"Süper Bilgisayar" lig şampiyonunu ve küme düşecek takımları belirledi
08 Şubat 2021 14:00
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Süper Lig'de 24. hafta geride kalırken, üç büyük takım Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aynı puanla zirvede yer alıyor. Geçen yıllarda birçok kez şampiyon olacak takımı tahmin eden “Süper Bilgisayar” bu sezonun şampiyonunu da belirledi. Bilgisayarın tahminine göre küme düşecek takım ise büyük şaşkınlık yarattı.
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Hafta sonu oynanan ve Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanan Fenerbahçe derbisi ve Beşiktaş'ın Konya karşısındaki galibiyeti sonrası üç büyüklerin üçü de 48 puanda bulunuyor.
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Futbol ligleri için yaptığı tahminlerde yakaladığı başarıyla dikkat çeken “Süper Bilgisayar” uygulaması, bu senenin şampiyonunu da belirledi.
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Milliyet'in derlediği habere göre; Süper Bilgisayar, ligde geçtiğimiz 24 haftanın istatistikleri ve form durumları üzerinden değerlendirme yaparak matematiksel olarak bir tahminde bulunuyor.
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Bilgisayarın lig sonu tahminine göre Galatasaray 27 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 88 puanla şampiyon oluyor.
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Ligin 2. sırasında ise 86 puan Fenerbahçe yer alıyor. Sarı lacivertliler 26 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle ligi tamamlıyor.
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40 maç sonunda 25 galibiyet, 7 beraberlik, 8 yenilgi alan Beşiktaş, Süper Lig'i 3. bitiren ekip...
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Süper Bilgisayar'ın bu tahminlerinin yanı sıra küme düşme potasıyla ilgili sonucu şoke etti.
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Tahmine göre Gençlerbirliği, Denizlispor, Erzurumspor'un yanısıra son şampiyon Başakşehir, Süper Lig'e veda eden takımlar oluyor.