Sultanahmet'e bu kez anma için geldiler...
13 Ocak 2016 15:20
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Sultanahmet Meydanı'nda, dün terör saldırısının olduğu yere karanfil bırakıldı. Fotoğraflar: Habertürk
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Günün aydınlanmasından sonra, saldırıdan kalan bazı izler ortaya çıktı. Bir aydınlatma direği ve olay yerindeki bankta şarapnel izleri dikkat çekti.
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Yaşanan patlama nedeniyle çimlerin de yerinden söküldüğü görüldü.
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Çevrede bir süre kalan turist grubunu rehberleri bilgilendirdi. Turistler fotoğraf çekti. Saldırının yaşandığı Dikilitaş'a karanfiller konuldu.
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Polis ekipleri ise çevrede güvenlik amaçlı bekledi
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Patlamanın yaşandığı dikilitaşın koruma parmaklıklarına karanfil bırakıldığı görüldü.
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Avrupa basınının çoğunlukta olduğu medya mensupları patlamadan geriye kalan izleri ve dikilitaşı kaydetti.
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Saldırının yaşandığı Dikilitaş'a saat 08.30 sıralarında rehberleri ile bir turist grubu geldi.
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Sultanahmet'te dünkü patlamanın olduğu dikilitaşın çevresine sabah saatlerinde ulusal ve uluslararası basın mensupları gelerek çekim yaptı.
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Sultanahmet meydanında gelen patlamanın ardından basına ve halka açılan meydan sabah saatlerinde basın mensupları çekim yapmaya başladı.
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Meydanda görev yapan belediye temizlik ekipleri ve zabıtalar çalışmalarına başladılar.
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