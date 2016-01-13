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Sultanahmet'e bu kez anma için geldiler...

13 Ocak 2016 15:20

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Sultanahmet Meydanı'nda, dün terör saldırısının olduğu yere karanfil bırakıldı. Fotoğraflar: Habertürk

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Günün aydınlanmasından sonra, saldırıdan kalan bazı izler ortaya çıktı. Bir aydınlatma direği ve olay yerindeki bankta şarapnel izleri dikkat çekti.

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Yaşanan patlama nedeniyle çimlerin de yerinden söküldüğü görüldü.

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Çevrede bir süre kalan turist grubunu rehberleri bilgilendirdi. Turistler fotoğraf çekti. Saldırının yaşandığı Dikilitaş'a karanfiller konuldu.

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Polis ekipleri ise çevrede güvenlik amaçlı bekledi

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Patlamanın yaşandığı dikilitaşın koruma parmaklıklarına karanfil bırakıldığı görüldü.

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Avrupa basınının çoğunlukta olduğu medya mensupları patlamadan geriye kalan izleri ve dikilitaşı kaydetti.

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Saldırının yaşandığı Dikilitaş'a saat 08.30 sıralarında rehberleri ile bir turist grubu geldi.

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Sultanahmet'te dünkü patlamanın olduğu dikilitaşın çevresine sabah saatlerinde ulusal ve uluslararası basın mensupları gelerek çekim yaptı.

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Sultanahmet meydanında gelen patlamanın ardından basına ve halka açılan meydan sabah saatlerinde basın mensupları çekim yapmaya başladı.

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Meydanda görev yapan belediye temizlik ekipleri ve zabıtalar çalışmalarına başladılar.

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Sultanahmet'te canlı bomba saldırısında 10 kişi öldü, 2’si ağır 15 yaralı!

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