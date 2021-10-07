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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

07 Ekim 2021 14:21

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü | Elazığ’da kuraklığın etkili olmasıyla birlikte Hamzabey Barajında sular çekildi. Suların çekilmesi toprakta derin çatlaklar oluşurken, barajın son hali adeta çölü andırdı.

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Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da kuraklık yıl boyunca etkili oldu.

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Kuraklıkla birlikte Elazığ’ın birçok noktasının içme ve kullanma suyunu karşılayan Hamzabey Barajı’nda sular çekildi

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Suların çekilmesi ile toprakta derin çatlakla oluşurken, barajın son hali adeta çölü andırdı. Baraj sularının altında kalan geniş alan yürünebilir hale gelirken, ortasından geçen eski Palu- Arıcak yolu ortaya çıkarak kullanılır hale geldi.

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Aynı zamanda suların çekildiği alanda hayvanlarını otlatmaya çalışan çobanlar, ot ve su bulamadıkları için zor zamanlar geçirdiklerini ifade etti.

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Hayvanlarını otlatan Karacabağ köyü sakinlerinden Melik Orman, “Önceden suyumuz vardı. Yağmur yapmadığından dolayı suyumuz hiç kalmadı. Bu sene çok kurak geçti. Son iki senedir çok kurak geçiyor. Yağış da olmuyor ondan dolayı suyumuz kurudu. Bundan 3-4 ay öncesine kadar da epey suyumuz vardı. Bu süre zarfı içerisinde hiç suyumuz kalmadı. Önceden bu kadar aşağı inemiyorduk. Şu an hayvanları sulayacak yer yok” dedi.

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

1530

Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

1630

Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

2330

Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

2430

Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

2530

Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

2630

Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

2730

Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

2830

Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

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Sular çekildi, derin çatlaklar oluştu; Hamzabey Barajı çöle döndü

Hamzabey Barajıderinçatlaksular çekildiçöle döndü
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