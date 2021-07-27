May Barajı'nda su çekildi, binlerce balık öldü

Konya’nın Akören ilçesindeki May Barajı’ndaki su, kuraklık nedeniyle çekildi. Kuraklık ve sudaki oksijen miktarının düşüşü, barajdaki binlerce balığın ölümüne neden oldu. Barajın kıyıları balık ölüsüyle kaplandı.
27 Temmuz 2021 13:12
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Su çekildi; May Barajı kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı
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Konya’nın Akören ilçesindeki Ahmediye Mahallesi’nde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yaptırılan May Barajı’ndaki sular, bu yıl Konya Ovasını etkisi altına alan meteorolojik kuraklık nedeniyle çekildi.
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Sudaki oksijen miktarının azalmasıyla da barajdaki binlerce sazan türü balık öldü. Ölü balıklar, barajın kıyılarındaki suda tabaka oluşturdu.
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Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, baraj ve ölü balıklardan örnekler aldı. Örneklerde yapılan ilk incelemelere göre, balık ölümlerinin dış etken kaynaklı olmadığı tespit edildi.
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Balık ölümlerinin, baraj suyundaki alg patlaması, bununla birlikte oksijen miktarındaki ani düşüş nedeniyle yaşandığı kaydedildi.
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May Barajı'nın daha önce DSİ envanterinden de düşürüldüğü öğrenildi.
“Yetkililer geldi, sudan ve balık ölülerinden örnekler aldılar. Bu her yıl tekrarlanan bir şey. Özellikle kuraklık ve az yağıştan dolayı su daha erken çekildi. Bu her yıl gördüğümüz balık ölümleri. Balık üretimi de yapılmıyor ama artık nereden geldiğini bilmiyoruz. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor.” (dha)
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Su çekildi; May Barajı kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı
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Su çekildi; May Barajı kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı
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Su çekildi; May Barajı kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı
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Su çekildi; May Barajı kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı
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Su çekildi; May Barajı kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı
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Su çekildi; May Barajı kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı
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Su çekildi; May Barajı kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı
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Su çekildi; May Barajı kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı
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Su çekildi; May Barajı kıyıları binlerce balık ölüsüyle kaplandı