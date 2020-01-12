Stres ve kaygıyı azaltmaktan kan basıncını düzenlemeye; sarılmanın 10 faydası
Acıyı giderme gibi bir etki de yaratan sarılma eylemi, fiziksel, duygusal ve biyolojik pek çok fayda içeriyor. Stresi de azaltan sarılma, uzmanlarına göre 'su gibi bir ihtiyaç.' Uzmanlara göre sarılmanın pek çok faydası var. Ruh halinizi iyileştirmek de onlardan biri. Webtekno'nun haberine göre, stres ve kaygıyı azaltan sarılma çocukları da daha sağlıklı yapıyor. İşte diğerleri:
12 Ocak 2020 17:54
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Acıyı giderme gibi bir etki de yaratan sarılma eylemi, fiziksel, duygusal ve biyolojik pek çok fayda içeriyor. Stresi de azaltan sarılma, uzmanlarına göre 'su gibi bir ihtiyaç.' Uzmanlara göre sarılmanın pek çok faydası var. Ruh halinizi iyileştirmek de onlardan biri. Webtekno'nun haberine göre, stres ve kaygıyı azaltan sarılma çocukları da daha sağlıklı yapıyor. İşte diğerleri:
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1- Stresi azaltır: Bilimsel araştırmalar, günlük olarak sarılmak gibi sıradan insani temasların stresi kayda değer miktarda azalttığını ortaya koyuyor. Bunun için günde bir kez sarılmak dahi yeterli. Ayrıca sarılmak, insanları ruh sağlığını da güçlendiriyor ve duygusal olarak desteklendiklerini düşündükleri için günlük stresle yüzleşmeye daha hazır hale getiriyor.
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2. Kaygıyı azaltır: Kaygı ve stresin azalmasıyla sarılma arasında doğrudan bir bağ olduğu bilimsel olarak gösterildi. Sarılmak gibi samimi temas kuran insanların diğer insanlara göre daha az stres yaşadığı biliniyor.
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3. Çocukları daha sağlıklı yapar: Sıcak ve sevgi dolu ebeveynlerin varlığı, çocuklukta yaşanan istismara ve ihmale karşı bir tampon görevi görüyor. Bunun yanı sıra küçüklükte sarılma ve duygusal yakınlık görme, gelecekte koroner atardamar hastalıklarına ve hatta ölüme karşı etkili oluyor. Çocuklara kötü davranmak onları kalp hastalıklarına ve obeziteye daha yatkın hale getiriyor.
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Stres ve kaygıyı azaltmadan kan basıncını düzenlemeye; sarılmanın 10 faydası
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4. Her yaştan insanı soğuk algınlığından korur: Yapılan bir araştırmaya göre, sıkça sarılan insanlar başka insanlara göre daha az hasta oluyor. Bilinçli bir şekilde grip virüsüne maruz bırakılan insanlar arasında sıklıkla sarılan kişilerin hiç sarılmayan insanlara göre hasta olma ihtimali hayli düşük çıktı.
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5. Ağrıyı azaltır: Kronik ağrıdan muzdarip insanlar, sarılma yoluyla bu ağrılarını azaltabilirler. Sarılınca salgılanan endorfin hormonu, beyindeki opioid alıcılarını aktive ederek acıyı en aza indiriyor.
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6. Özel olarak boyun ve omuz ağrılarını azaltır: Endorfinin yanı sıra, dopamin de sarılınca salgılanan hormonlar arasında bulunuyor. Dopamin de rahatlamış bir vücut anlamına geliyor. Bu sayede boyun ve kafadaki kas kasılmaları duruyor, sinir ve kan damarlarındaki basınç azalıyor, kan akışı iyileşiyor, kas hareket aralığı gelişiyor ve böylece ağrı azalıyor.
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7. Vücudunuz daha fazla "aşk hormonu" salgılar: "İyi hissetme" hormonu olarak da bilinen oksitosin, sarılma ile birlikte yüksek miktarlarda salgılanıyor. Sarılmak stres hormonu kortizol seviyesini düşürüyor ve oksitosin miktarını artırıyor.
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8. Kan basıncını düşürür: Oksitosin aynı zamanda kan basıncını düşürmeye de yarıyor. Bir araştırmaya göre, daha sık sarılmak menapoz öncesi dönemde kadınların kan basıncını düşürüyor. Kan basıncının düşürmek, kalp rahatsızlıkları ve kronik sağlık sorunlarını azaltmak demek.
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9. Kalp ritminizi yavaşlatır: Sarılmak, kalp ritmini yavaşlatıp daha gevşemiş bir hale getirerek stres ve kaygıyı azaltıyor. Stres altındayken, böbrek üstü bezlerimiz kalp ritmini, kan basıncını, solunum hızını ve kas elastikiyetini epinefrin hormonunu salgılarak artırır. Sarılma durumundayse, epinefrin seviyemiz azalır.
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10. Çatışmaların çözümüne yardımcı olabilir: Bir araştırmaya göre, sarılmak olumsuz ruh halimizi tersine çevirebileceği gibi çatışma çözümlerinde de işe yarayabilir. Sarılmak, kavga sırasında ve sonrasındaki olumsuz hisleri azaltabilir, olumlu hislerin artmasına yardımcı olabilir.