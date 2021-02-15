Stranger Things'in Mike'ı Finn Wolfhard: 4. sezon en karanlığı olacak
Netflix'te yayımlanan ve platformun en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'de Mike Wheeler karakterini canlandıran Finn Wolfhard, dizinin merakla beklenen 4. sezonunun şu ana kadarki en "karanlık" sezon olacağını söyledi.
15 Şubat 2021 16:18
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Netflix'te yayımlanan ve platformun en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things'de Mike Wheeler karakterini canlandıran Finn Wolfhard, dizinin merakla beklenen 4. sezonunun şu ana kadarki en "karanlık" sezon olacağını söyledi.
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Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, CBC Listen'a konuşan, Mike Wheeler karakterini canlandıran genç oyuncu, hayranların dizinin son sezonundan neler bekleyebileceğine dair ipuçları verdi.
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Wolfhard şu ifadeleri kullandı: "Her sezon daha karanlık hale geliyor. Üçüncü sezona dair de, 'Bu şimdiye kadarki en karanlık sezon' diye düşünmüştüm, patlayan fareler ve her şey… . Fakat 4. sezon gerçekten de şu ana kadar yapılmış en karanlık sezon."
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Wolfhard üretim sürecine dair de, "Çekimlere hâlâ devam ediyoruz. Covid yüzünden beklemeye almak zorundaydık fakat artık çekimlere geri döndük" diye belirtti. Birkaç hafta içinde sete döneceğini söyleyen oyuncu yeni sezonda "harika yeni karakterlerin" diziye dahil olacağını ekledi.