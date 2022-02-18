Stranger Things'in 4. sezonun yayın tarihi açıklandı
18 Şubat 2022 12:51
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Stranger Things'in merakla beklenen dördüncü sezonundan yeni posterler ve prömiyer tarihi yayınlandı.
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Netflix Türkiye de paylaşımda bulundu ve "Laboratuvar: Her hikayenin başlangıç noktası vardır." notunu düştü. Diğer posterde ise karakterler görülüyor ve posterde "her sonun bir başlangıcı vardır" yazısı yer alıyor.
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Yeni sezonun ilk yarısı 27 Mayıs, ikinci yarısı ise 1 Temmuz'da yayında olacak.
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Pandemi nedeniyle birkaç kez ertelenen dördüncü sezon için uzun bir bekleyiş yaşandı. Üçüncü sezon Temmuz 2019'da yayınlandı, ancak, prodüksiyonu durduran pandeminin bir sonucu olarak yeni sezon 2022'de yayınlanacak ve ekip, ancak Eylül 2020'de sete geri dönebilmişti.
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Matt ve Ross Duffer tarafından yaratılan Stranger Things, Monkey Massacre Productions & 21 Laps Entertainment tarafından yürütülüyor. İkiz kardeşler, ortak yapımcılığın yanında, yazar, yönetmen, baş yapımcı ve showrunner olarak görev yapıyor.
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Stranger Things'in 4. sezonun yayın tarihi açıklandı