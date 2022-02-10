Star Wars dizisi Obi-Wan Kenobi'nin yayın tarihi belli oldu
10 Şubat 2022 12:47
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Disney Plus, Star Wars hayranlarının merakla beklediği Obi-Wan dizisinin yayın tarihini açıkladı.
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Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamaya göre Obi-Wan Kenobi dizisi 25 Mayıs 2022'de Disney Plus üzerinden yayınlanacak. Bu tarih de aslında önemli bir yere sahip. 25 Mayıs 2022'den tam 45 yıl önce ilk Star Wars filmi yayınlanmıştı.
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Daha önce de açıklandığı gibi dizi Revenge of the Sith filminin tam 10 yıl sonrasında geçecek.
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Anakin Skywalker ya da dizideki zaman çizelgesine göre Darth Vader da dizide bulunacak.
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Dizinin oyuncu kadrosunda Ewan McGregor, Hayden Christensen, Sung Kang'ı, Kumail Nanjiani, Moses Ingram, Joel Edgerton ve Rupert Friend gibi isimleri görüyoruz.