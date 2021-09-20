Star'ın yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun kadrosu belli oldu
Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak.
20 Eylül 2021 19:02
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Star TV'nin yeni dizisi Kaderimin Oyunu'nun başrollerinde Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak yer alacak.
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Sefirin Kızı, Kardeşlerim gibi başarılı yapımlara imza atan yapım şirketi NGM Medya’dan yeni sezon için iddialı bir proje daha geliyor.
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Star’da yayınlanacak olan Kaderimin Oyunu adlı dizinin başrol oyuncuları da belli oldu.
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Yönetmenliğini Emre Kabakuşak, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ü yaptığı, hikayesini Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı dizi için Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak ile anlaşıldı.
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