Srebrenitsa katliamının 21. yıldönümünde, kimliği tespit edilen 127 kurban daha defnedildi
11 Temmuz 2016 19:15
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Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen Srebrenitsa katliamında hayatını kaybeden 127 kurban daha bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi. Anıt mezarlığa defnedilen kurban sayısı 6 bin 504'e yükseldi. Törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Çavuşoğlu Srebrenitsa katliamının acısını hala yüreklerinde hissettiklerini belirterek, "Bir daha bu acıların yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.
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Srebrenitsa katliamı kurbanlarının yakınlarını bu acılı günde yalnız bırakmak istemeyen birçok ülkeden binlerce insan da sabahın erken saatlerinden itibaren Potoçari'ye akın etti. Anıt mezarlığa gelen kurban yakınları, sevdiklerinin mezarı başında dua edip gözyaşı döktü. Savaş yıllarında BM askerlerinin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasından dün akşam mezarlığa taşınan tabutların başında da gözyaşı ve hüzün hakimdi. Yakınları, kurbanların tabutlarının başına gelerek, sevdiklerine son kez veda etti.
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Bu yıl defnedilecek 127 kurbanın 12'sinin öldürüldüğünde 18 yaşından küçük, en genç kurbanın 14 yaşındaki Avdija Memic en yaşlısının ise 77 yaşındaki Mustafa Hadzovic olduğu açıklanmıştı.Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedilen kurbanların sayısı bugünkü cenaze töreninin ardından 6 bin 504'e yükseldi.
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Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Sırp birlikleri tarafından işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, 8 binden fazla Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti.
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Katledilen Boşnaklar toplu mezarlara gömüldü. Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor. Bosna-Hersek Kayıp Arama Enstitüsü savaş sonrası 8 bin 400 kişinin kayıp olduğunu ve kimliklerinin tespit edilmediğini belirtiyor.