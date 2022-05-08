Squid Game'in yönetmeninden ikinci sezon açıklaması
08 Mayıs 2022 10:37
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"Squid Game"in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, ikinci sezonunun birinci sezondaki oyunlara göre daha iyi yeni oyunlara ev sahipliği yapacağını belirtti.
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Dijital yayın platformu Netflix'in en çok izlenen dizilerinden olan "Squid Game"in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, dizinin ikinci sezonu hakkında konuştu.
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WebTekno'nun aktardığına göre, The Playlist’in “İkinci sezon için aklında bir fikir var mı?” sorusunu cevaplayan Dong-Hyuk, ‘bazı’ fikirlerin olduğunu ancak spoiler vermeyeceğini söyleyerek, ikinci sezonunun birinci sezondaki oyunlara göre daha iyi yeni oyunlara ev sahipliği yapacağını belirtti.
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Dizinin ikinci sezonunun çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Hyuk, daha önce Variety’e yaptığı bir açıklamada ikinci sezonun 2024 yılının sonuna doğru gelmesini umduğunu söylemişti.