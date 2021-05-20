Spotify uygulama içinde canlı konserler düzenleyecek
20 Mayıs 2021 10:37
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Popüler müzik uygulaması Spotify, ünlü müzisyenler ile ortaklaşa olarak vereceği sanal konserlerini duyurdu.
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Bilindiği üzere pandeminin başından beri birçok müzik servisi bu tür girişimlerde bulundu ancak bunların çoğu daha önce kaydedilmiş kayıtlardı.
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Spotify açıklamasında bu durum için "Bizim için bu durum biraz saçma. Bize göre böyle bir etkinliği eğlenceli ve dinlemeye değer kılan şey canlı olmasıdır" dedi.
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Spotify'ın açıklamasına göre bu ay ve önümüzdeki aydan itibaren The Black Keys'in yanı sıra Rag'n'Bone Man, Bleechers' Jack Antonoff, Leon Bridges ve Girl in Red olacak.
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Konserlerin yaklaşık 40 ila 75 dakika arasında olduğu belirtildi. Ayrıca Spotify'ın müzisyenlere katılım olmasa bile ödeme yapılacağı belirtildi.
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Spotify'ın bu konudaki girişimi hakkında açıklama yapan The Black Keys, "Geçtiğimiz yıl müzik endüstrisi için zorlu bir yıldı. Bu sebeple hem dinleyicileri mutlu etmek hemde sektörde böyle güzeletkinlikleri desteklemek adına bizde Blue Front Café'de konserimizi vereceğiz.Spotify'ın müzik severleri ve müzisyenleri bu zorlu günlerde yeniden bir araya getime çabasının bir parçası olacağımız için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.
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Spotify, kullanıcıların bu konserleri takip edebilmesi için gereken tek şeyin bir premium yada ücretsiz bir Spotify hesabı olduğunu belirtti.