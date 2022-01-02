Spotify, Türkiye'de 2021'in en çok dinlenenlerini açıkladı
02 Ocak 2022 10:08
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Popüler dijtal müzik platformu Spotify, 2021'de dünyada ve Türkiye'de en çok dinlenenlerini açıkladı. Dünya listesinde ilk defa bir K-pop grubu zirvenin ilk beşi içinde yer alırken, Türkiye'de rap, pop, rock ve indie türleri öne çıktı.
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DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR - 1. Bad Bunny, 2. Taylor Swift , 3. BTS , 4. Drake ,5. Justin Bieber
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DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR - 1. drivers license - Olivia Rodrigo, 2. MONTERO (Call Me By Your Name) - Lil Nas X , 3. STAY (Justin Bieber ile) - he Kid LAROI , 4. good 4 u - Olivia Rodrigo, 5. Levitating (feat. DaBaby) - Dua Lipa
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DÜNYA GENELİNDE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER - 1. SOUR, Olivia Rodrigo, 2. Future Nostalgia, Dua Lipa, 3. Justice, Justin Bieber, 4. Ed Sheeran, 5. Planet Her, Doja Cat
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TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN SANATÇILAR- 1. Ezhel, 2. UZI, 3. Sezen Aksu, 4. Duman, 5. Çakal
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TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ERKEK SANATÇILAR - 1. Ezhel, 2. UZI, 3. Çakal, 4. Batuflex, 5. Emir Can İğrek
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TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN KADIN SANATÇILAR- 1. Sezen Aksu, 2. Zeynep Bastık, 3. Billie Eilish, 4. Lil Zey, 5. Sertab Erener
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TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ŞARKILAR - 1. Bilmem Mi? - Sefo, 2. Seni Dert Etmeler - Madrigal, 3. Krvn - UZI, 4. Bul Beni - Ezhel, 5. Martılar - EDIS
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TÜRKİYE’DE EN ÇOK DİNLENEN ALBÜMLER - 1. Kan - UZI, 2. BEGEFENDİ - BEGE, 3. Belki Alışman Lazım - Duman, 4. Özlüce Trap Boys - Reckol, 5. Made In Turkey - Murda