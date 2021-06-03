Spotify, kişisel müzik kimliği özelliğini yayınladı: Sadece Sen
03 Haziran 2021 09:30
15
Popüler müzik uygulaması Spotify'ın müzik zevkinizi hikaye şeklinde önünüze seren ve dinlemiş olduğunuz sanatçılardan yola çıkarak size özel oynatma listesi sunduğu 'Sadece Sen' özelliği paylaşıldı.
25
Uygulamaya girildiğinde ana sayfada bulunan ‘Sadece Sen’ özelliği; en çok dinlediğiniz sanatçıyı Güneş burcunuz olarak, duygusal veya savunmasız tarafınıza en çok hitap eden sanatçıyı Ay burcunuz olarak ve son zamanlarda keşfettiğiniz bir sanatçıyı da yükseleniniz olarak gösteriyor.
35
Etkileşime geçebildiğiniz bir hikâye olan ‘Akşam Yemeği’, dinlemekte olduğunuz 3 sanatçıdan birini üç kere seçmenizi istiyor. Üç sanatçı seçtiğinizde masa hazırlanmış oluyor ve seçtiğiniz 3 sanatçı üzerine 3 ayrı çalma listesi size sunuluyor. Bu listeleri, isterseniz kitaplığınıza ekleyebiliyorsunuz.
45
Artist çiftlerine geldiğimizdeyse müzik zevklerinin çeşitliliğini görüyoruz. Dinlemekte olduğunuz iki tamamen farklı sanatçı gösteriliyor ve “Senden başka kim önce A, sonra B dinler ki?” şeklinde kullanıcının eşsiz müzik deneyimi kendisine gösteriliyor.
55
Zamanla ilgili bölümlere geldiğimizde ise dinlediğimiz şarkıların çıkış yıllarına göre bize aralarında dolaştığımız zaman aralıkları gösteriliyor. Bunun yanında ‘Beni Anlatan Anlar’ kısmında günün belirli bir zamanında dinlediğiniz belirli bir şarkı gösteriliyor.