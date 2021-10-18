Spor yazarları, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Kim Min-Jae'nin atılışından sonra futbol bitti, bizim ligimiz başladı"
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-1 kaybettiği mücadeleyi gazetelerindeki köşelerinde yorumladılar. Yazar görüşlerinin tamamını okumak için paragraf sonunda ismi verilen gazeteyi satın alabilirsiniz.
18 Ekim 2021 10:05
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GÜRCAN BİLGİÇ: 10 kişi ile yediği baskıya, rakibi aynen devam etsin diye strateji kuramayan, denenmiş ile devam eden, "şahane seyirci"… Topu rakibe bırakıp, tempoyu düşük tutmak, kırılgan ortamda hatayı da peşine taktı elbette. Szalai – Cornelius mücadelesinde sadece "teması" faul gören FİFA hakemi, ilk gördüğü doğruyu, yanlışa çeviren bir de hakem varken, farklı sonuca davetiye çıkarıldı elbette. Tabela bu sezon da hakemlerin Fenerbahçe'ye nasıl baktığını, hani fırsatlarla karar vereceklerini gösteriyor bize. Pereira ve oyuncularının bu rüzgara kendi sakarlıklarını ve hatalarını katmasını da izledik katmerli şekilde. / SABAH
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ÖMER ÜRÜNDÜL: VAR uyarısı ile gelen penaltı doğru karar. Ama kırmızı kararı da ağırdı. Bir şeyi merak ediyorum; Kenan'ın Ajax'a attığı gol faul gerekçesi ile iptal edildi. 7'den 70'e tüm medya 'gol nizamiydi' deyip hakemi eleştirdi. Dünkü pozisyon da bunun benzeriydi. Bakalım şimdi nasıl yorumlar yapılacak? / SABAH
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ENGİN VEREL: Ligimizde Ali Şansalan gibi hakemler "Şans" buluyor. Henüz 3. dakikada Fenerbahçe golü attığında, Trabzon'a lider giden Fenerbahçe'nin oyuna ağırlığını koyup rahat kazanacağını düşünüyordum. Ama Ali Şansalan faktörünü unutmuşum. Sayın "Şansalan"ın Kim'e gösterdiği sarı karta "Gözünüzle görseniz" inanmazdınız. Ama gözümüzle gördük ve inanmak zorunda bırakıldık! / AKŞAM
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UĞUR MELEKE: Dün neden aynı üçlüyle farklı bir yerleşim tercih etti, ben çok anlam veremedim. Kim’in sağ stoperde şaşkın durduğunu ve 23 dakikada o iki kartlık pozisyonu yaşamasında yerleşim alışkanlığının bozulmasının rolü olduğunu düşünüyorum ben. Ardından 24’te Bakasetas’ın golü geldi ve ikinci perde başladı maçta... Pereira kart sonrası savunma yerleşimini de düzeltti, Szalai alışık olduğu sol, Novak da sağ stopere geçtiler. Mesut-Rossi, Crespo’nun yanına yaklaştılar ve kalan bölümde 5-3-1 dizilerek 1-1’i savundu Fenerbahçe. Sakatlıklar ve duraksamaların da etkisiyle 45-75 arası nispeten dengeliydi. Ancak Pereira 75’te yaptığı iki değişiklikle kontrolü tamamıyla meslektaşına bıraktı. Tek taraflı üçüncü perde de o dakikada başladı zaten. Son 15’te libero Tisserand’dı. Orta üçlü Gustavo-Crespo-Sosa ile adeta sekizli bir güvenli bloğa döndü Pereira. Ve yalnızca Serdar Dursun’la önde top tutma şansı hiç kalmadı sarı lacivertlilerin. / HÜRRİYET
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ERCAN GÜVEN: Fenerbahçe Trabzon’da “Zincirleme kaza” gibi bir yenilgi aldı ama bir tek Pereira kazayı yara almadan atlattı!.. Savunma garantisi Kim Jae iki sarı kartla atıldı 23’de takımı on kişi bıraktı. Altay barajı yanlış kurdurdu topu içeri aldı Trabzonspor’a beraberliği hediye etti. Szalai kale önünde Cornelius’a künde atıp penaltı yaratarak Trabzonspor’a “fark” yolunu açtı. En iyi yeri savunması ve kalesi çöktü Fenerbahçe’nin. Üstelik kazaya karışanlar arasında sarı kart adaleti olmayan hakem de vardı. Yani faturayı Pereira’ya kesmek imkansız. İşe iyi yönden bakarsanız, hiç mücadeleden kopmadı Fenerbahçe o kadar. / MİLLİYET
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REHA KAPSAL: Derbide erken golü bulan F.Bahçe'nin, tam istediği ortam ve oyun yapısına uygun oyun oluştu. Bakasetas'ın attığı gol ve Kim'in atılıp eksik kalmasıyla denge Trabzon'a geçti. F.Bahçe'nin 10 kişi kaldıktan sonra Rossi ve Mesut değişikliği geç kaldı. İkili mücadele ve hücuma çıkmada tempolu olmayan iki oyuncuyla o dakikaları oynamak handikaptı. Oyunu tutma düşüncesi Pereira'da oluştu ama bunu orta saha hamlesi yaparak uygulaması gerekirdi. Böyle derbi galibiyetleri puan açısından önemlidir ama ligin başı olduğu için F.Bahçe adına çok büyük sıkıntı olacağını düşünmüyorum. / FOTOMAÇ
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MEHMET ARSLAN: Fenerbahçe kaybetti diye üzülmemeli. Çünkü iyi bir takımları var. Güçlüler ve istekliler. Bu maçı 11 kişi de kaybedebilirlerdi. Henüz 9. hafta. Kaybedilen bir şey yok Gustavo’ya gösterilen kart ile Nwakame’ye gösterilmeyen sarı kart çifte standarttır. / HÜRRİYET
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MEHMET DEMİRKOL: Pozisyonun faul olduğunu düşünmüyorum ama eğer faulse bariz gol şansından direkt kırmızı kart gösterilmesi gerekirdi. Bu da Şansalan’ın dengesini kaybettiğini gösterir sanırım. Nwakame’nin özünde haklı ama usulde -tıpkı Gustavo gibi- kartı gerektiren yoğun baskısı hakemi oldukça etkilemiş olmalı. Gol içinse sadece Altay’ın hatasının değil Bakasetas’ın cesur tercihini de konuşmak lazım. Kaleci için yere adam yatırmak oraya şut çekilmeyecek demektir. Öyle olmadığını göstermek cesur bir tercih. Top takılsa dalga konusu olabilecekken kahraman oldu böylece./FANATİK
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ALİ GÜLTİKEN: Fenerbahçe'de bu zor oyun içinde öne çıkan bazı isimler var. Skora rağmen onların da hakkını vermek lazım. Sahada kaldığı süre içinde Valencia ve Ferdi ile tüm maç boyunca gösterdiği muazzam pefrormans ile Crespo Fenerbahçe'yi mücadele olarak ayakta tutan isimler oldu. / SABAH
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HİLMİ TÜRKAY: 10 kişi mücadele etmek zordur. Yine de F.Bahçe güçlü rakibiyle başa baş oynadı. Kaçırılanlar, kalecilerin kurtardığı toplar vardı. Kusursuz bir karşılaşma izledik. İki tarafa da şapka çıkarıyorum. Pereira’ya tek eleştirim olacak. Hocam Nazım varken Novak bu takımda sağ bek oynamaz. 1-1 giden maç VAR’dan gelen penaltı kararıyla değişti. Peş peşe 2 gol atan Trabzonspor F.Bahçe’den liderlik koltuğunu devraldı. / CUMHURİYET
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RIDVAN DİLMEN: 10 gündür MHK üzerindeki baskı, baskı, baskı... Ali Şansalan da insan, hakem olarak etkilenmeme ihtimali yok. Bu maçı hakem üzerinden yürütmemek lazım demagojisini yapmam. Maç, hakemin verdiği yanlış sarı kartla bitti. Ali Şansalan zaten öyle bir depar attı ki Usain Bolt'u geçerdi. Nwakaeme'ye 30 saniye suratına itiraz ederken kart göstermedi, kafa gitti. Ali Şansalan niye sarı kartla attı, niye penaltı demiyorum. Kural tanımayan hakem, sarı kart da verir, penaltı da verir. Kafan kırmızı kartta kalıyorsa, Valencia'ya kart gösteremiyorsan, Nwakaeme'ye gösteremeyip aynısını Gustavo'ya gösteriyorsan... Bakasetas reklam panolarını tekmeledi, sarı kart gördü mü? Hakem penaltı verebilir, faul de verebilir, ikinci sarıyı da verebilir, eyvallah ama sen hakem olarak VAR'a giderken 50 metre kalesinden gelen oyuncuya kart vermezsen, verdikleri seminerdeki kuralları tanımıyorsun. 9 hakem bıraksın dediler değil mi, bir korkuttular, bakın 3-1.
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ÖNDER ÖZEN: Maç 24 ve sonrası olarak ikiye ayrılıyor. 24'e kadar maçı sevdim. Trabzonspor net fırsat yakaladı, kaçırdı. Dönüşünde Fenerbahçe güzel bir gol buldu. Maç karşılıklı birer pozisyonla başiladı, bunlar 3,5 dakika içerisinde oldu. Fenerbahçe akıllıca başladı. Vitor Pereira'nın başlangıç stratesiji doğruydu. Trabzonspor deplasmanında nasıl başlanılması gerekiyorsa öyle başladılar ve öne geçtiler. Sonrasında pozisyonlar kaçtı. Kim Min-Jae'nin atılmasından sonra futbol bitti, Süper Lig başladı. İtiş kakış, bir milyon düdük, tempo çöktü. Başka bir şey oldu.
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TÜMER METİN: Muhtemelen Ali Şansalan ilk 45 dakikadaki kararlarıyla bu akşam kamuoyunu meşgul edecek. Ali Şansalan kötü bir ilk yarı yönetti. Kim'in gördüğü kartta bana göre faul yok. Ben oynatırım ama faulü çaldıysan kartı göstermek zorundasın. Oyunun ruhunu bilen hakem oyuncudan rol çalmaz. Ali Şansalan bugün maçın önüne geçti. İki güzide takımı konuşmak yerine Türkiye Ali Şansalan'ı konuşacaksa maçın önüne geçmiş demektir. Orada bir tutarsızlık oluyor. Hakem konusunda ince eleyip sık dokurum ben. Oyuncunun gözü başkadır, hakemin gözü başkadır.
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VOLKAN DEMİREL: Fenerbahçe merkezi iyi kapattı 10 kişi kalmasına rağmen. Penaltı olmasa maç 1-1 bitebilirdi. Cornelius girince orta oyununa döndü maç. Ben bugünkü Trabzonspor oyununda yan pası yadırgamadım. Crespo çok tartıştığımız bir isim, çok koştu, mücadele etti. Onu da tebrik etmek lazım. 11'e 11 oyunda Fenerbahçe gerçekten golden sonra oyuna hükmedecekti. Tamamen yerleşmiş bir görüntüsü vardı. Fenerbahçe aslında maça iyi hazırlanmış, maçın başından itibaren bunu hissettik. Dönen toplar olsun, skor olsun, her şey Fenerbahçe'nin lehine giderken 24. dakikada kırmızı kartla oyunun rengi değişti.