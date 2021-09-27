Spor yazarları, Hatayspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: "Kartlar yeniden dağıtılacak"
Hatayspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 2-1 kazandı. Spor yazarları bu mücadeleyi değerlendirdi.Yazıların tamamını, paragraf sonlarında ismi verilen gazeteyi satın alarak ya da kendi internet sitelerinden okuyabilirsiniz.
27 Eylül 2021 10:06
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GÜNTEKİN ONAY: "Bu yoğun maç temposunda Fenerbahçe’nin bu kadar yüksek bir konsantrasyon ve enerjiyle sahada olması takdiri hak ediyor. Vitor Perreira’nın seçtiği anlayış yüksek efor talep eden bir oyun. İki kenar beki 105 metrenin her karışını ileri-geri çalışarak kullanmak zorunda. Orta alanın merkezindeki çok geniş bir alanı Luiz Gustavo ve Mert Hakan ile sadece iki oyuncuyla kontrol ediyor sarı-lacivertliler. Riskli görünen bu sistemde stoperlerin performansı da büyük önem taşıyor. Dün oynayan 3’lüde, başta Kim Min-Jae’nin süper kesiciliği dışında Attila Szalai ve Filip Novak da hatasız bir maç çıkarttılar. Sistemin açıklarını 3 stoperin kusursuza yakın oyunu ve Luiz Gustavo’nun tecrübesi kapatıyor. Brezilyalı futbolcu, 34 yaşında olmasına rağmen olağanüstü bir dayanıklılıkla sahanın her yerindeydi. Üstelik her maç 90 dakika sahada. Gerçekten de alkışı fazlasıyla hak ediyor." (HÜRRİYET)
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GÜRCAN BİLGİÇ: "Fenerbahçe'nin "çiçeği burnunda" oyuncularının hataları veya tereddütleri elbette olacak. Muhtemelen son 10 sezonun en düşük yaş ortalamasıydı bu takım. Sezon planlamasında "gelişen" model olarak yapılan tarif içinde kazanarak yollarına devam eden takım oldular. İsimler üzerinden tartışmalar olacaktır. Ancak üç günde bir maç oynanan dönem içinde, iyi oyun değil üç puan daha önemli. Bu farkındalık, kırılgan kararlara, 70'den sonra takımın düşen temposuna rağmen öz güveni artırır. Pereira, Hatay'da, "yenilmeyeceğim" takımı çıkardı sahaya ve oyuncularına bu direnci yaptırdı. Perşembe günü için bu maç mesaj doluydu." (FOTOMAÇ)
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UĞUR MELEKE: "Fenerbahçe’nin iki golünün de içinde olan Mert Hakan günün iyilerindendi. Giresun maçı travmasını atlatmış, toparlamış kendini. İyileşip futbola döndüğü dakikadan beri müthiş oynayan Valencia, dün de yüksek formunu sürdürdü, her iki golün asisti ondandı. Tisserand-Serdar Aziz’in yokluğunda sağ stoper oynayan Novak, patlayıcı özellikli Lobjanidze’ye karşı iyi bir sınav veren Muhammed ve sayısız top çalan Gustavo da iyi savunma performansının başrolleriydiler. Bir ufak parantezi de son 15 dakikada oyuna giren Serdar Dursun’a açmak gerek: Belki çok gösterişli bir futbolcu değil. Belki kötü de bir gol kaçırdı ama bir santrfor nerede olması gerekiyorsa orada. Ne yapması gerekiyorsa onu yapıyor Serdar Dursun. Fenerbahçe dün 3 puanı evine götürdü ancak Pereira’nın şunu unutmaması gerek: Süper Lig’de Fenerbahçe’ye karşı topa bu derece sahip olmayı deneyecek takım sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek. Dolayısıyla Pereira’nın bu geçiş planı maksimum 8-10 maçta işe yarayabilir. Ama 38 haftanın önemli bölümünde sınavlar Hatay maçına değil, Başakşehir maçına benzeyecek. Daha çok hazır sete karşı çözüm üretmeyi geliştirmek zorunda Fenerbahçe takımı." (HÜRRİYET)
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AHMET ÇAKAR: "Hatay iyi takım ve üstelik böyle bir takımdan deplasmanda 3 puan almak önemli başarı. Tartışmasız Türkiye'nin takım savunması en iyi olan ekibi Fenerbahçe. Üstelik defans üçlüsü de kusursuza yakın oynadı. Fenerbahçe ayrıca kaptığı tüm topları da ileriye ve yüksek tempoyla oynayarak pozisyon üretiyor. İlk gol böyle geldi. Valencia sağdan gitti, doğru zamanda topu çekti, Rossi'yi gördü, o da ayağının ucuyla topu tamamlayıverdi. İkinci golde de duran topu tamamlayan Novak oldu. Aslında ikinci yarı fark açılacaktı. Valencia karşı karşıya kaçırdı, ardından bence Altay yememesi gereken bir gol yedi. Vuruşun yapılacağı yer belli, üstelik vuruşun şiddeti çok yavaş. Ama Altay kurtarması gereken topu içeri aldı. Sonuçta Fenerbahçe bazı hatalar yapsa da takım olarak çok iyi bir görüntü verdi. Tıpkı hakemler gibi. Abdulkadir Bitigen'i çok beğendim. İlk yarıda Kim'in eline çarpan top penaltı değil. Destek koluna çarpıyor. Onun haricinde de Bitigen kusursuza yakın bir maç yönetti." (SABAH)
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ERMAN TOROĞLU: "İki maçı arka arkaya izleyince, iki tarafın da rakiplerini görünce hangisi daha iyi anlıyorsun... Fenerbahçe daha derli toplu, bütün futbolcular birbirine yardım ediyor. Oyundan düşen yok. Biri ufak bir hata yapıyorsa diğerleri kapatıyor." (SABAH)
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ÖMER ÜRÜNDÜL: "Fenerbahçe, Pereira'nın doğru takım tertibi ve de akılcı taktik planıyla Hatay'da önemli bir 3 puan kazandı. Hatayspor, tempolu ve ofansif ağırlıklı futbol oynayan bir takım. Önemli sprinterleri ve adam eksilten futbolcuları var. Üst üste aldıkları 4 galibiyete güvenerek Fenerbahçe'nin üstüne takım halinde gidince tuzağa düştüler. Pereira, rakibi iyi analiz etmiş. Başakşehir maçından da gerekli dersleri almış. Takım savunmasını ön planda tutup önde koşan ve sürekli yer değiştiren forvetleri monte etti. Dün ilk defa Pereira'yı oyunun öncesi, devamı ve sonuna kadar her şeyiyle çok beğendim. Mesut'u bu maçta kulübede başlatması doğruydu. Takımın en iyilerinden Valencia'yı dışarıya alması doğruydu. Çünkü çok koştu, sakatlanma sorunu gündeme gelebilirdi. Olympiakos maçını düşünerek doğru yaptı. Osayi değişikliği de doğruydu. Mesut ve Pelkas'ı alarak oyunu tutma düşüncesi de doğruydu. Başta Kim olmak üzere 3'lü defans bloğu çok iyiydi. Novak'ın performansı da başarılıydı. Ferdi, ilk defa çok sorumluluk aldı. Tam bir öz güven kazanmış durumda. Daha önce de vurgulamıştım; Rossi, Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak en iyi son transferdir" (SABAH)
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ERCAN GÜVEN: "Akıl ve ayakların uyumu ile deplasmandan alınmış ve takımı hem puan cetvelinde hem de yüreklerde yukarı taşıyan bu galibiyet, Fenerbahçe için yeniden “ezeli normale” dönüş mü olacak, yoksa tek tük parlamalardan biri olarak mı kalacak; onu zaman gösterecek. Çünkü bir hafta sonra 6 futbolcu daha katılacak kadroya. Kartlar yeniden dağıtılacak yani." (MİLLİYET)
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İLKER YAĞCIOĞLU: "Fenerbahçe son 4 haftada 12 puan toplayan güçlü rakibi karşısında harika bir strateji ve iyi bir oyunla 3 puana uzandı. Pereira, rakibin özellikle kontra ataklarda son derece etkili olduğunu görmüş bu yüzden de oyunu rakip yarı sahada kurmaktan ise kendi sahasında beklemeyi tercih etmişti. Böylelikle rakibin geçiş oyununa izin vermemeyi planlamayı düşünmüş. Öyle de oldu... 2. sıkıntı kendi sahasında beklerken Diouf ve Saba ikilisini etkisiz hale getirebilmekti. Üç stoper, Diouf'u sahadan silerken özellikle Muhammed ve kanat değiştirdiğinde Ferdi, Saba'yı da etkisiz hale getirince Hatay'ın hücum gücü azaldı. Gustavo ile Mert Hakan'ın orta sahadaki mücadelesini de düşünürsek Hatay'ın gol atması mucizelere kalmış gibiydi. Peki maçı nasıl kazanacaksınız sorusuna gelecek olursak, Valencia o kadar iyi oynuyor ki tek başına tüm hücumları organize ediyor. Dün akşam da harika oynadı. Bu galibiyetle son haftalardaki puan kayıpları hem de Giresun maçındaki kötü futbolun izlerinin silindiğini söyleyebilirim." (TAKVİM)
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ENGİN VEREL: "F.Bahçe'nin hanesine 3 puan yazıldı ve maç fazlasıyla liderlik geldi. Ancak şu andaki liderlik kimseyi yanıltmasın. F.Bahçe'nin çözmesi gereken sorunları var. Mesut Özil konusuna tekrar tekrar girmek istemiyorum. Pereira, her fırsatını bulduğunda, "Mesut'u dinlendiriyorum" deyip yedek bırakacak. Sezon sonuna kadar aynı cümleleri kullanacak. Sonuç olarak Fenerbahçe çok kritik bir zamanda inanılmaz kıymetli bir 3 puan aldı. Beşiktaş'ın sakatlıklar sebebiyle üst üste kayıp yaşadığı dönemde Fenerbahçe'nin hata yapmaması gerekiyordu. İlk etapta bu başarıldı. Uzun vadede neler olacağını ise göreceğiz. Pereira'nın savunma arkasına atılan toplardaki panik ve kolay geçilen orta sahasıyla ilgili problemleri çözmesi dileğiyle..." (AKŞAM)
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OKTAY DERELİOĞLU: "Fenerbahçe'nin en büyük avantajlarından biri Kim Min Jae ve Szalai'nin yakaladığı uyum oldu. Özellikle Kim'in savunmadaki lider özelliği takıma büyük bir öz güven sağlıyor. Hücumda da her zamanki gibi Enner Valencia, Sarı- Lacivertliler'i sırtlayan isimdi. Valencia dün de üstüne düşeni fazlasıyla yaptı. Valencia'nın dışında ise Fenerbahçeli forvetler henüz bekleneni veremedi. Şampiyonluk yarışında daha güçlü bir takım için Berisha ve Serdar Dursun'un da mutlaka devreye girmesi ve skor katkısı yapması gerekiyor. Hatayspor ise son haftalardaki etkili görüntüsünden Fenerbahçe karşısında uzak bir futbol sergiledi. Fenerbahçe'nin dün elde ettiği 3 puanla maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturması takımın moralinin artması için çok önemliydi." (TAKVİM)
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REHA KAPSAL: "Fenerbahçe oyunun son bölümünde Pelkas-Mesut değişikliğinden sonra da daha rahat pozisyonlar bulan, topa sahip olan, tempoyu ayarlayan bir yapıya döndü. Pereira, 2-0'dan sonra bu oyuncu tercihlerini yapmış olsaydı, gol yediği bölümdeki baskının getirdiği stresi de büyük ölçüde yaşamayabilirdi. Fenerbahçe oyunun başında kurgulanan doğru oyunla, hücum bölgesindeki oyuncuların saha içindeki çok doğru uyguladığı rotasyonla ve en önemlisi de top hareketi, oyuncu hareketi, topla yapılan hareketler üçlemi ile maçı kazanmasını bildi." (FOTOMAÇ)
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VOLKAN DEMİREL: "Zor bir deplasmanda Fenerbahçe galip geldi. İlk yarıda çok doğru bir oyun vardı. Değişikliklere kadar Fenerbahçe doğru oyunu oynadı. Enner ve Mert çıktıktan sonra orta sahayı kaybettiler. 2-1'den sonra Fenerbahçe biraz toparlandı. Mesut ve Pelkas hamlesi orta sahayı toparladı. Daha ayağa oynayan oyuncular olunca, top daha çok sizde kalıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun gerçek bölgesi forvet arkası. Ancak her yerde oynuyor. Ferdi Kadıoğlu bir joker gibi. Sanırım bu sezon en çok oynayan oyuncu. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor."
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METİN TEKİN: "Fenerbahçe'nin kazandığı oyun, ilk yarıdaki oyun, 60'dan sonra bozulan ve daralan bir takım şekli. İlk golü erken buldunuz, savunmayı zaman zaman 5'li yaptı, önde Gustavo var, Hakan öndekilerle birleşti zaman zaman. Çok net bir lig deplasman oyunu oynadı. Gerek savunmada pozisyon vermedi, gerek savunmadan iyi çıktı, bunlar önemli ve değerlidir."
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RIDVAN DİLMEN: "Maçın 2-1 bitmesi bana göre sürpriz oldu. Sezon başından beri en iyi performanslarından biriydi Fenerbahçe. Fenerbahçe, Başakşehir dışında tüm deplasmanlarını kazandı. Bu maçta zemin de çok uygundu Fenerbahçe. Başakşehir, Fenerbahçe'yi tuzağa düşürdü ve temposuna uydurdu. Hatayspor, beklemediği bir hızda buldu Fenerbahçe'yi. Hız anlamında kalitesi düşük kaldı Hatayspor'un. Genel anlamda baktığımızda Fenerbahçe sezonun en iyi futbolunu oynadı. Haklı bir galibiyet aldı."
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ÖNDER ÖZEN: "Top Fenerbahçe'ye geçtiğinde, 3-3-1-3 oynandı. Arjantin'in 3-3-3-1'inin değişik modeli. 3 stoper daraldılar, iki bek çizgiye çıktı, Gustavo da önlerinde kaldı. Hatay takımı, savunmadan hücuma çok hızlı gidebilen, 7-8 saniye sonra santra olabilecek pozisyonlar yaratıyorlar, kimi zaman da atıyorlar. Böyle bir takıma karşı oynuyorsanız, topu geri kazanma süresi üzerine oynamanıza gerek yok. Kadıköy'de arkadakiler kazanma süresine, öndekiler bitirmeye oynarlar. Bugün öndeki Rossi, Valencia, Berisha bitirmeye oynadı, arkada Mert Hakan dışındakiler tampon olarak kaldı. 60 dakika çok iyi götürdüler işi, Pereira'nın bu tercihini Hatay deplasmanı özelinde çok doğru buluyorum. Bu olurdu, bu oldu."